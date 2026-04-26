Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Fenerbahçe’yi 3-0 mağlup etti.

Galatasaray, Fenerbahçe’ye karşı sahasında 2 maç sonra kazandı.

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray derbide Fenerbahçe’yi konuk etti. Sarı-kırmızılılar, bu maçla birlikte 2011 yılında hizmete açılan RAMS Park’ta sarı-lacivertliler ile 17. kez karşı karşıya geldi. Derbiden 3-0'lık skorla galip ayrılan sarı-kırmızılılar, rakibini yeni evinde 6. kez mağlup etmeyi başardı.



Öte yandan iki takım arasında son olarak 2022-2023 sezonunda 4 Haziran 2023 tarihinde burada oynanan müsabakayı kazanan Galatasaray daha sonraki 2 maçta 1 mağlubiyet, 1 beraberlik almıştı.

RAMS Park’ta oynanan derbide sarı-kırmızılılar, ilk yarıyı önde kapattığı mücadelede ikinci yarıda da üstünlüğünü koruyarak puanını 71’e yükseltti ve rakibiyle arasındaki farkı 7’ye çıkardı.

Karşılaşmanın kırılma anlarından biri 60. dakikada yaşandı. Hakem Yasin Kol’un verdiği penaltı kararı sonrası Fenerbahçe kalecisi Ederson, itirazları nedeniyle ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Mücadeleyi 10 kişi tamamlayan sarı-lacivertlilerde kaleye geçen Mert Günok, kullanılan penaltıda gole engel olamadı.

Fenerbahçe cephesinde bir diğer kritik an ise maçın başında geldi. 13. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Anderson Talisca, fırsattan yararlanamayarak takımını öne geçirme şansını kaçırdı. Brezilyalı oyuncu böylece bu sezon üçüncü kez penaltıdan gol bulamadı.

Galatasaray’ın galibiyetinde öne çıkan isimlerden biri de Victor Osimhen oldu. Nijeryalı golcü, karşılaşmada attığı golle bu sezonki toplam gol sayısını 20’ye yükselterek takımının hücum gücünü bir kez daha gösterdi.

Öte yandan sarı-kırmızılı ekipte kaleci Uğurcan Çakır, maçta gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü. Tecrübeli file bekçisi, gelecek hafta oynanacak Samsunspor deplasmanında forma giyemeyecek.

Bu sonuçla Galatasaray, şampiyonluk yolunda önemli bir eşiği geçerken, Fenerbahçe ise kritik haftalarda ağır bir darbe aldı.