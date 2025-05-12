Kupanın İlk Sahibi Galatasaray

Türkiye Kupası’nın 1962-1963 sezonunda ilk kez düzenlendiği tarihte kupanın sahibi yine Galatasaray olmuştu. Finalde ezeli rakibi Fenerbahçe’yi iki maçta da 2-1’lik skorlarla mağlup eden Aslan, bu tarihi başarıyla kupayı müzesine götüren ilk takım olarak tarihe geçti.

6 Yıl Sonra Final Sahnesinde

Galatasaray, Türkiye Kupası’nda en son 2018-2019 sezonunda final heyecanı yaşamıştı. 15 Mayıs 2019’da Sivas’ta oynanan finalde Akhisarspor’u 3-1 mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, 18. kez kupayı müzesine götürmüştü. Bu sezon Trabzonspor karşısında sahaya çıkacak olan Galatasaray, Türkiye Kupası ve eski ismiyle Federasyon Kupası tarihinde 24. finaline imza atacak.

Kupaların Efendisi Galatasaray

Bugüne kadar Türkiye Kupası’nı en çok kazanan takım olan Galatasaray, toplamda 18 kez mutlu sona ulaştı. Beşiktaş 11, Trabzonspor 9 ve Fenerbahçe 7 kez kupayı kazandı. Sarı-kırmızılılar 1963’ten bu yana 18 farklı sezonda kupayı kazanarak bu alandaki liderliğini sürdürüyor.

Tarih Yazmaya Hazır

Hem ligde hem de kupada şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, tarihindeki 19. Türkiye Kupası’nı kazanarak başarısını taçlandırmak istiyor. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki takım, bu önemli mücadelede hem kupayı kazanmak hem de çifte zaferle sezonu kapatmak için sahada olacak.