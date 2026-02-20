İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, profesyonel futbol liglerinde mücadele eden bazı kulüplerin yöneticileri hakkında inceleme başlatıldı. Yapılan araştırmalarda, bahis hesabı bulunduğu belirlenen ve yöneticisi oldukları takımlarla ilgili müsabakalarda rakip takıma bahis oynadıkları tespit edilen isimlere yönelik operasyon düzenlendi.

İstanbul merkezli 10 farklı ilde 33 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda 32 şüpheli yakalanırken, 1 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Gözaltına alınan isimler

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve kulüpleriyle birlikte açıklanan isimler şöyle:

Adana Demirspor: Abdullah Sancak, Burhan Serkan Kalmaz, İhsan Çetinkaya

MKE Ankaragücü: Adem Başbilen Lider VakıfBank, Bahçelievler’i de yenerek 21. galibiyetini aldı İçeriği Görüntüle

Yeni Malatyaspor: Ahmet Topdağ

Antalyaspor: Aytaç Altay, Bahadır Haktanır, Cem Koç, Cesur Burak Akar, Tuncay Gülel

Bodrumspor: Caner Tuna

Göztepe: Enes Memiş

Giresunspor: Erdinç Hıdımoğlu, Ersin Sarıkaya, Ferhat Karademir, Gürkan Temür, İbrahim İnaç, Mustafa Tütüncü, Osman Topal, Tahsin Çoban

Konyaspor: Hakan Faydaşıçok, Kamil Yücel, Muhammet Ali Atasever, Osman Öztürk, Osman Serper, Yunus Emre Demirkol

Alanyaspor: Hüsamettin Akyüz, Hüseyin Gümrükçüler

Denizlispor: Hüseyin Sorudak, Yavuz Cinkaya

Kocaelispor: Orhan Dönmez

Gençlerbirliği: Süleyman Yurtseven

Sivasspor: Yasin Ocak

Başsavcılıktan açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, “Türk futbolunda şike iddiaları ve toplumun kanayan yarası olan yasadışı bahis suçlarına karşı kararlı mücadele doğrultusundaki titiz çalışma aralıksız bir şekilde sürdürülmektedir” denildi.