Kupada 4. hafta heyecanı 3, 4 ve 5 Mart tarihlerinde yaşanacak. Program şöyle:

3 Mart Salı

  • 13.00 Fethiyespor - Fatih Karagümrük

  • 15.30 İstanbulspor - Boluspor

  • 20.30 Corendon Alanyaspor - Galatasaray

  • 20.30 Başakşehir - Trabzonspor

4 Mart Çarşamba

5 Mart Perşembe

  • 20.30 Antalyaspor - Samsunspor

  • 20.30 Eyüpspor - Konyaspor

  • 20.30 Aliağa Futbol - Gençlerbirliği

  • 20.30 Bodrum FK - Iğdır FK

Kupada 4. hafta karşılaşmaları, grup sıralamaları açısından belirleyici olacak. Özellikle aynı saat diliminde oynanacak mücadeleler, çeyrek finale yükselme yarışında kritik önem taşıyor.