Kupada 4. hafta heyecanı 3, 4 ve 5 Mart tarihlerinde yaşanacak. Program şöyle:
3 Mart Salı
13.00 Fethiyespor - Fatih Karagümrük
15.30 İstanbulspor - Boluspor
20.30 Corendon Alanyaspor - Galatasaray
20.30 Başakşehir - Trabzonspor
4 Mart Çarşamba
14.30 Erzurumspor FK - Ankara Keçiörengücü
20.30 Gaziantep FK - Fenerbahçe
20.30 Beşiktaş - Çaykur Rizespor
20.30 Beyoğlu Yeni Çarşı - Kocaelispor
5 Mart Perşembe
20.30 Antalyaspor - Samsunspor
20.30 Eyüpspor - Konyaspor
20.30 Aliağa Futbol - Gençlerbirliği
20.30 Bodrum FK - Iğdır FK
Kupada 4. hafta karşılaşmaları, grup sıralamaları açısından belirleyici olacak. Özellikle aynı saat diliminde oynanacak mücadeleler, çeyrek finale yükselme yarışında kritik önem taşıyor.