Maç seyircisiz tamamlanırken, görevli gözlemcinin talimatıyla basın mensupları da polis eşliğinde salon dışına çıkarıldı. Yaklaşık dört saat süren mücadele gece 00.30’da sona erdi.

Aydın Lisesi Spor Salonu’nda 2025-2026 sezonu kapsamında oynanan Küçük Kızlar Final müsabakasında Aydın 1907 Spor Kulübü (A) ile Efeler Altınsmaç Spor Kulübü karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada Aydın 1907 ilk iki seti kazanarak 2-0 öne geçti. Ancak oyuna ağırlığını koyan Efeler Altınsmaç, setlerde 2-2’lik eşitliği sağladıktan sonra karar setini de kazanarak mücadeleyi 3-2 tamamladı.

Tansiyon Yükseldi, Taraftar Sahaya Atladı

Karşılaşma sırasında hakem kararları nedeniyle zaman zaman tansiyon yükseldi. Tribünde bulunan bir taraftar, sinirlerine hakim olamayarak sahaya atladı. Öfkeli taraftarın, Altınsmaç Spor Kulübü teknik ekibi ve oyuncularının bulunduğu alana doğru yönelmesi kısa süreli paniğe neden oldu.

Hakemler ve yöneticilerin müdahalesiyle etkisiz hale getirilen taraftar, olay yerine giren polis ekipleri tarafından salon dışına çıkarıldı. Yaşananların ardından maça ara verildi.

Gözlemci, hakemler ve kulüp yetkilileri arasında yapılan toplantı sonrası karşılaşmanın seyircisiz devam etmesine karar verildi. Tribündeki az sayıdaki seyirci salon dışına çıkarılırken, taraftarlar takımlarına destek vermek için saatlerce salon önünde bekledi. Sahaya giren kişi hakkında herhangi bir işlem yapılıp yapılmadığı ise öğrenilemedi.

Basın Mensuplarına Müdahale

Olayların ardından tartışmalar bununla da sınırlı kalmadı. Maç için görevlendirilen Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Aydın Voleybol İl Temsilciliği gözlemcisi Gülgün Çankaya’nın talimatıyla, seyircilerin ardından basın mensuplarının da salon dışına çıkarılması istendi.

Gazeteciler, görevlerini yaptıklarını ve basın kartlarını ibraz ettiklerini belirtmelerine rağmen, polis ekipleri “sahanın amirinin gözlemci olduğu” gerekçesiyle basın mensuplarını salon dışına çıkardı. Bu durum, vatandaşın haber alma hakkının engellendiği yönünde tepkilere neden oldu.

Planlama Eksikliği Tartışması

Öğrencilerden oluşan takımların hafta içi oynadığı karşılaşmada yaşanan güvenlik zafiyeti ve organizasyon eksikliği dikkat çekti. Olaylar nedeniyle uzun süre duran maç, yaklaşık dört saat sonunda gece yarısını geçtikten sonra tamamlanabildi.

Küçük yaş grubundaki sporcuların yaşananları korku dolu gözlerle takip etmesi ise geceye damga vuran en üzücü anlardan biri oldu. Olayla ilgili resmi bir açıklama yapılıp yapılmayacağı merak konusu.