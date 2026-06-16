TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'ye taziye ziyaretinde bulundu.

Fuat Oktay, Büyük Birlik Partisi Genel Merkezi'nde gerçekleşen ziyarette, geçtiğimiz günlerde ağabeyi Halil Nural Destici'yi kaybeden BBP Genel Başkan Mustafa Destici'ye başsağlığı dileklerini iletti. Destici ailesinin acısını paylaşan Oktay, merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Büyük Birlik Partisi camiasına sabır temennisinde bulundu.

Hayırlı olsun dileklerini iletti

Ziyaretin bir diğer önemli gündemi ise Büyük Birlik Partisi'nin geçtiğimiz hafta Ankara ATO Congresium'da gerçekleştirdiği 13. Olağan Büyük Kurultayı oldu. Fuat Oktay, kurultayda delegelerin güvenoyuyla yeniden BBP Genel Başkanlığına seçilen Mustafa Destici'yi tebrik ederek, yeni dönemin ülke ve siyaset dünyası için hayırlara vesile olmasını diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Destici ise nazik ziyaretleri, taziye ve hayırlı olsun dilekleri için TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay'a teşekkürlerini iletti.