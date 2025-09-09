Fransa'da Ulusal Meclis'te Başbakan François Bayrou hükümeti için güven oylaması yapıldı. Oylamada, 194 milletvekili Bayrou hükümeti lehinde, 364 milletvekili Bayrou hükümeti aleyhinde oy kullanırken, 15 milletvekili ise çekimser kaldı. Oylama sonucunda Ulusal Meclis'ten güvenoyu alamayan Başbakan François Bayrou hükümeti düştü. Bayrou'nun yarın sabah Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a istifasını sunması beklenirken, Fransa'da erken seçime gidilebilir.

Oylama öncesinde yaptığı açıklamada Bayrou, "Hükümeti devirebilirsiniz ama gerçeği silemezsiniz. Fransa'nın mali durumu artık dayanılmaz bir noktaya geldi. Ülkemizin geleceğini korumak için tek bir yol var. Kamu maliyesini yeniden düzenlemek" ifadelerini kullandı. Bayrou, oylamanın ardından ise herhangi bir açıklama yapmadan meclisten ayrıldı.

Fransa Cumhurbaşkanlığı, Bayrou hükümetinin düşmesinin ardından Cumhurbaşkanı Macron'un önümüzdeki birkaç gün içinde yeni bir başbakan atayacağını duyurdu.

Muhalefetten erken seçim çağrısı

Ulusal Birlik (RN) Partisi'nin Grup Başkanvekili aşırı sağcı siyasetçi Marine Le Pen, "Meclis'in feshi artık bir tercih değil, bir zorunluluktur" ifadelerini kullanarak, erken seçim çağrısında bulundu. Boyun eğmeyen Fransa (LFI) Partisi'nin Grup Başkanvekili Mathilde Panot, "Bu hükümet halkın güvenini tamamen kaybetti, Fransa'nın yeni bir başlangıca ihtiyacı var" dedi.

"Ulusal bir uzlaşmaya ihtiyaç var"

Cumhurbaşkanı Macron'un partisi Rönesans'ın Genel Sekreteri Gabriel Attal, Ülkemizin bu kaosu aşması için cumhuriyetçi güçler arasında ulusal bir uzlaşmaya ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.

Hükümet Sözcüsü Sophie Primas ise sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Bu akşam hükümet, meclisin kararını kabul ediyor. Ülkemize hizmet etme görevimiz burada sona erdi. Peki ülkenin sorunları böylece ortadan kalktı mı? Ne yazık ki hayır" dedi.

Bayrou hükümetinin kemer sıkma programı sonu oldu

Fransa Başbakanı Bayrou, geçen yıl gayrisafi yurtiçi hasılanın yüzde 5,8'ine ulaşan AB'nin resmi sınırı olan yüzde 3'ün neredeyse iki katına çıkan bütçe açığını kontrol altına almaya çalışıyordu. Bayrou hükümeti, bu nedenle temmuz ayında gelecek yıl için 44 milyar euroluk bir kemer sıkma programı açıklamıştı. Program, kamu harcamalarının kısıtlanmasını, bazı sosyal yardımların daraltılmasını ve iki resmi tatilin kaldırılmasını içeriyordu. Muhalefet partileri, ise bu programı "krizin faturasını halka yüklemek" olarak değerlendirerek sert bir şekilde karşı çıkmıştı.

Fransa'da 1958'den bu yana ilk

Fransa'da 1958'den bu yana ilk kez bir hükümet kendi isteğiyle gittiği güven oylamasında yeterli desteği alamayarak düştü. Fransa'da bugüne kadar 41 kez güven oylaması yapıldı.