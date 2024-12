Ford Bronco Sport: Her Arazide Güçlü Performans

Ford’un güçlü arazi aracı görünümünü şehirli hatlarla birleştirdiği yeni nesil Bronco Sport, SUV segmentinde fark yaratmaya geliyor. 1.5L EcoBoost motoru ve 8 ileri otomatik şanzımanı ile 258 Nm tork üreten Bronco Sport, her türlü arazide konforlu bir sürüş sunmayı vaat ediyor. “G.O.A.T” (Goes Over Any Terrain) modunu (Her Arazide Gider) aktif hale getirerek beş farklı sürüş modu arasında geçiş yapabilen araç, normal, eko, spor, kumlu ve kaygan zemin gibi farklı koşullarda üstün performans sergiliyor.

Ford Bronco Sport, Big Bend ve Outer Banks olmak üzere iki farklı seri seçeneğiyle sunuluyor. Big Bend modeli, zorlu arazi koşullarına daha kolay uyum sağlaması için kare şeklinde tasarlanmış, geniş siyah renkli ön ızgarası ve LED farlarıyla dikkat çekiyor. Şehir içindeki günlük rutinlere de uygun olan bu model, konforlu iç mekan, ısıtmalı ön koltuklar, 8 yönlü otomatik ayarlı sürücü koltuğu ve deri direksiyon gibi özelliklerle donatılmış. Ayrıca bagajda entegre şişe açacağı, kamp ışıkları gibi detaylar, açık hava etkinlikleri için kullanım kolaylığı sağlıyor.

Ford Edge: Lüks ve Performansın Buluşma Noktası

Ford’un performansı lüks tasarımla buluşturduğu Ford Edge, sürüş deneyimini bir üst seviyeye taşıyor. 2.0L EcoBoost motor ve 4x4 akıllı AWD sistemiyle donatılan Edge, 380 Nm tork üretiyor. 8 ileri otomatik şanzıman ve ön/arka bağımsız süspansiyon sistemi, aracın yol tutuşunu ve sürüş konforunu artırarak, kullanıcıya üstün bir sürüş deneyimi sunuyor.

Ford Edge, iki farklı seri seçeneğiyle sunuluyor: SEL ve Titanium. Edge SEL, panoramik cam tavanı, petek tasarımlı ön ızgarası, 18 inç alüminyum jantları ve LED farlarıyla şıklığını ortaya koyuyor. İç mekanda ise konfor ve teknoloji ön plana çıkıyor. 12 inç ekrana sahip SYNC 4A bilgi-eğlence sistemi, Apple CarPlay ve Android Auto özellikleri ile kullanıcıların teknolojiyi rahatça kullanabilmesini sağlıyor. Ayrıca, kablosuz şarj özelliği ile yolculuk sırasında cihazlar kolaylıkla şarj edilebiliyor.

Ford Edge Titanium ise, 20 inç jantlar, krom çıtalı ızgara ve ambiyans LED ışıklandırma gibi lüks detaylarıyla bu tasarımı bir adım ileri taşıyor. Ayrıca 12 hoparlörlü Bang&Olufsen ses sistemi ile sürüş keyfini artırıyor.

Yeni Ford Modellerinin Fiyatları

Ford’un yeni SUV modelleri, Türkiye’de Ford Store bayilerinde satışa sunuldu. Yeni Bronco Sport, 2 milyon 950 bin TL’den başlayan fiyatlarla alıcılarıyla buluşurken, Ford Edge ise 3 milyon 950 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Her iki model de güçlü performansları, şık tasarımları ve gelişmiş teknolojileriyle SUV severlerin ilgisini çekmeye devam edecek.