Ford Otosan'ın ağır ticari markası Ford Trucks ve Iveco Group N.V.'nin (EXM: IVG) hafif, orta ve ağır ticari araçlar tasarlayan, üreten ve pazarlayan markası IVECO, bugün bağlayıcı bir Ortak Geliştirme Anlaşması (JDA) imzaladıklarını duyurdu. Anlaşma kapsamında, Ford Trucks ve IVECO ağır ticari araçları için yeni bir kabin tasarımı ve mühendisliğini birlikte üstlenecek.

Ford Trucks ve IVECO 14 Mart 2024 tarihinde imzalanan ve bağlayıcılığı olmayan niyet mektubunu bir adım ileri götürerek operasyonel bir projeye dönüştürüyor. Bugün imzalanan anlaşma yeni bir ağır ticari araç kabininin birlikte geliştirilmesinin yanı sıra ortak kaynak kullanımını da kapsıyor. Anlaşma kapsamında, her iki şirket de kabini kendi tesislerinde üretip monte edecek, tasarım konseptlerini özelleştirebilecek ve ürünleri kendi markaları olan Ford Trucks ve IVECO markaları altında satacak.

Yeni kabin, her iki markanın rekabet gücünü artıracak ve karbon emisyonlarının azaltılması için geliştirilmiş aerodinamik özellikleriyle yakında çıkacak olan AB Doğrudan Görüş Standartları'na uygun bir çözüm sunacak. Geliştirme aşamasında kabin konforu, güvenlik, aerodinamik ve modülerliğe odaklanılırken, maliyet verimliliği ve tüm güç aktarma organlarıyla tam uyumluluk ön planda tutulacak. Tahmini toplam harcama tutarı 343 milyon Euro olan Ortak Geliştirme Anlaşması kapsamında ilk kabinlerin 2028'e kadar üretime hazır olması bekleniyor.

İmza töreninde Ford Otosan Genel Müdürü Güven Özyurt, Ford Trucks’tan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Emrah Duman, Iveco Group CEO'su Olof Persson ve Iveco Group Kamyon İş Birimi Başkanı Luca Sra hazır bulundu.

Ford Trucks’tan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Emrah Duman, Ford Trucks'ın mühendislik uzmanlığının inovasyona ve ağır ticari araç endüstrisi için yüksek kaliteli çözümler sunmaya olan bağlılığının altını çizerek “Mühendislik yetkinliğimizi sınırlarımızın ötesine çıkarmakta kararlıyız. Bu Ortak Geliştirme Anlaşması, sektörün gelişen standartlarını karşılamakla kalmayıp, onu aşan son teknoloji çözümler tasarlama ve planlama kabiliyetimizin bir kanıtı. Ford Trucks olarak IVECO ile güçlerimizi birleştirerek, iki global markanın uzmanlığını bir araya getiriyoruz. Güvenlik, aerodinamik ve sürücü konforunda yeni ölçütler belirleyecek, yüksek performanslı kabinler sunma yeteneğimizi artırırken, aynı zamanda maliyet verimliliği ve mevzuata uygunluk sağlıyoruz” dedi.

Iveco Group Kamyon İş Birimi Başkanı Luca Sra ise şunları söyledi: “Ford Trucks ile ortaklığımızı bu anlaşma aracılığıyla bir üst seviyeye taşımaktan heyecan duyuyoruz. Mühendislik uzmanlığımızı paylaşarak ve güçlü yönlerimizi birleştirerek güvenlik, verimlilik, kalite ve sürücü konforunda yeni standartlar belirleyen bir ürün yaratacağız. Bu anlaşma hem IVECO'nun hem de Ford Trucks'ın pazarın ön saflarında yer almasını, yeni düzenlemelere uyum sağlamasını ve müşterilerine olağanüstü kalite ve değer sunmasını sağlayacak stratejik bir hamledir.”