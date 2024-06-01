FC Barcelona’nın ve Almanya Milli Takımı'nın orta sahasını yetenek ve zeka dolu oyunuyla yöneten İlkay Gündoğan, Ford Trucks'ın marka elçisi olarak görev yapacak. Ford Trucks'ın güçlü ve güvenilir takım arkadaşlığını anlatan iş birliği başlıyor.

İlkay Gündoğan disiplinli çalışması, saha içindeki liderliği ve oyun zekasıyla futbolseverlerde çok farklı bir yere sahip bir isim. “Her Yükte Birlikte” vizyonuyla değer yaratan Ford Trucks ve sahadaki yükü paylaşıp takımını zirveye taşıyan İlkay Gündoğan, mükemmeliyet ve güvenilirlik başta olmak üzere birçok değerde ortaklaşıyorlar.

İlkay Gündoğan, Ford Trucks ile imzaladığı bu yeni anlaşmadan dolayı büyük bir heyecan duyduğunu belirtti. Gündoğan, "Ford Trucks gibi globalde başarı yakalamış bir markayla iş birliği yapmaktan gurur duyuyorum. Her zaman sahada ve saha dışında en iyisini hedefledim. Ford Trucks da aynı anlayışa sahip bir marka. Birlikte harika işlere imza atacağımıza inanıyorum" sözleriyle heyecanını dile getirdi.

Ford Trucks Pazarlama Lideri Emine Coşkun, İlkay Gündoğan ile yapılan iş birliğinin markaları için heyecan verici olduğunu vurguladı ve ‘İlkay Gündoğan, futbol dünyasında sadece bir oyuncu olarak değil, aynı zamanda liderliğiyle de dikkatleri üzerine çeken bir isim. Onun çalışma temposu, kararlılığı, güvenilirliği ve başarıya olan inancı bizim marka değerlerimizle mükemmel bir uyum yakaladı. Bu sponsorluk anlaşmasının hem Ford Trucks hem de İlkay Gündoğan için yeni fırsatlar yaratacağına inanıyoruz" dedi.

Ford Trucks ile İlkay Gündoğan’ın buluştuğu ve Barcelona’da çekilen reklam filmi, Euro 2024 turnuvası boyunca ekranlarda seyircilerle buluşacak. Bu iş birliği çerçevesinde marka iletişimleri TV yayınlarının yanı sıra dijital mecralarda da 2025 Haziran sonuna kadar devam edecek.