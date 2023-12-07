Ford Otosan’ın global ağır ticari araç markası Ford Trucks, müşteri memnuniyeti ve teknoloji odaklı yeni nesil sigortacılığın öncüsü Allianz Türkiye ile yeni bir iş birliğine imza attı. Ford Trucks müşterileri için ‘F Trucks Kasko’ ürününü hizmete sundu. F Trucks Kasko ile kamyon, çekici ve tanker kullanım tarzındaki ağır ticari araç sahipleri, Allianz güvencesinin yanı sıra pek çok özel avantajdan yararlanabiliyor.

‘F Trucks Kasko’ ağır ticari araç sahipleri için çarpmadan hırsızlığa, sel ve su baskınından ferdi kazaya, anahtar kaybından yanmaya kadar birçok alanda olası risklere karşı teminatlar sağlıyor. Ford Trucks kullanıcılarının kendilerini her zaman güvende hissedeceği ‘F Trucks Kasko ile müşterilerin yurt dışında yaşayabilecekleri hasarlar da sigorta kapsamında değerlendiriliyor. Yurt dışı teminatıyla birlikte sunulan yurt dışı asistans hizmetleri sayesinde, sigortalıların araçlarında hasar meydana gelmesi halinde yurt dışında gerçekleştirilecek çekme ve kurtarma masrafları poliçede belirtilen limitler ile teminat kapsamında bulunuyor.

Yüzde 65’e varan oranlarda hasarsızlık indirimi

Ek teminatlarla kapsamı genişletilebilen ürüne sahip olan sigortalılar, poliçe süresince kaza yapmamaları halinde yüzde 30’dan yüzde 65’e varan oranlarda hasarsızlık indiriminden faydalanabiliyor. Hasarsızlık indirimi, bir kaza sonucunda sigortalının yüzde 100 kusursuz olması durumunda da bozulmuyor. Bir defaya mahsus cam kırılması hasarıyla sınırlı kalan hasarlarda da sigorta kapsamındaki hasarsızlık indirimi devam ediyor. ‘F Trucks Kasko’ sahipleri, en son teknolojik ekipman donanımına sahip yetkili Ford Trucks servislerinden garantili onarım hizmeti de alabiliyor.

Fabrika standartlarında ve çevre dostu ortamda hizmet

Ford Trucks lideri Emrah Duman yeni sunulan hizmetle ilgili şunları söyledi: “ ‘F Trucks Kasko’ ile Ford Trucks marka ağır ticari araç sahiplerine sunulan güvenilir ve kaliteli hizmeti, Allianz Türkiye'nin sigortacılık alanındaki uzmanlığı ile birleştirmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. F Trucks Kasko ile müşterilerimize, araçlarının Ford Trucks bayilerinde son teknoloji ekipmanlarla, fabrika standartlarında ve çevre dostu bir ortamda onarılmasını sağlayan bir deneyim sunuyoruz. Allianz gibi güçlü bir iş ortağıyla iş birliği yapmamız, müşterilerimizin F Trucks Kasko tercihlerini daha da değerli hale getirecek.”

Evrakla uğraşmadan, orijinal parçalarla onarım fırsatı

Allianz Türkiye Elementer Bireysel Sigortalar Genel Müdür Yardımcısı Dr. Suat Didari ise “Ford Trucks marka araçlara özel olarak sunduğumuz yeni kasko ürünü, araç sahiplerine önemli avantajlar sağlıyor. F Trucks Kasko sahibi olan müşterilerimiz olası bir hasar durumunda herhangi bir evrakla uğraşmadan, Ford Trucks yetkili servislerinde tamamen orijinal parçalar kullanılarak onarım hizmeti alabiliyor. Ayrıca olası cam hasarlarında orijinal cam ile değişim imkânı sunuluyor. Uzmanlar tarafından yapılan onarımlarda hasarlar eksiksiz şekilde sigortalıya ödeniyor. Ford Trucks kullanıcıları, F Trucks Kasko’ya sahip olmak için Allianz acenteleri ve tüm Yapı Kredi Bankası şubelerini ziyaret edebilir, detaylı bilgi ve yönlendirme için ise Allianz web sitesini inceleyebilir” diye konuştu.