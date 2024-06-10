“En verimli taşıma çözümleri ile değer yaratmak” vizyonu ve sıfır emisyonlu gelecek hedefi doğrultusunda Ar-Ge çalışmalarına hız veren Ford Trucks, alternatif yakıt teknolojileri çalışmalarını bir ileri seviyeye daha taşıdı. Geçen yıl tek silindirli araştırma motoru ile başladığı hidrojen yakıtlı motor çalışmalarını sürdüren Ford Trucks, çalışmaları bir ileri aşamaya taşıyarak şimdi de yine kendi tasarımı olan çok silindirli hidrojen motoru H2-Ecotorq’un ilk ateşlemesini başarıyla gerçekleştirdi.

İlk testlerde başarılı sonuçlar ortaya koyan motor ile ekipler sistem optimizasyonu ve geliştirme çalışmalarına devam edecekler.

Bu kilometre taşı, Ford Trucks’ın sıfır emisyonlu araç çözümü olarak karbon-nötr ürün portföyünü genişletme yolunda önemli bir adımı temsil ediyor. Bu gelişmeyle Ford Trucks ayrıca ağır ticari araçlarda 2040’ta sıfır emisyon hedefinde önemli bir dönüm noktasına daha ulaşmış oluyor.

Ford Trucks, sıfır emisyon yatırımlarına devam ediyor

Ford Trucks, sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda ağır ticari araç sektöründe geleceğin ulaşım teknolojilerine öncülük ediyor.

“Generation F hareketi” ile sıfır emisyonlu, bağlantılı ve otonom teknolojilerle büyük bir dönüşüm yolculuğu başlatan Ford Trucks, ilk tam elektrikli kamyonunu 2025 yılında yollara çıkarmak üzere çalışıyor.

Elektrifikasyonun yanı sıra alternatif yakıt teknolojilerine odaklanan Ford Trucks, geleceğin mobilite çözümlerine değer katma vizyonuyla Avrupa Birliği’nin ‘Sıfır Emisyonlu Taşımacılık Ekosistemi’ projesi çerçevesinde hidrojenle çalışacak ilk yakıt hücreli elektrikli (FCEV) F-MAX’i de geliştiriyor.