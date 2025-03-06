Yedek parça tedarik zincirinde verimliliği artırarak Ford Otosan müşterilerine daha hızlı hizmet sunacak merkezin açılışına Ford Türkiye İş Alanı Lideri Özgür Yücetürk, KoçZer Genel Müdürü Serhan Turfan, YDS Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Yakupoğlu, Dinçer Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Dinçer ve City Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Duru katıldı.

Türkiye’nin lider otomotiv üreticisi Ford Otosan, yedek parça tedarik zincirinde verimliliği artırmak ve müşterilerine daha hızlı hizmet sunmak amacıyla Ankara Akyurt’ta yeni bir yedek parça dağıtım merkezi açtı. Koç Holding’in satın alma ve tedarik zinciri yönetimi alanında uzmanlaşan şirketi KoçZer’in yeni geliştirdiği kiralama ve satın alma modeli kullanılarak hayata geçirilen bu dağıtım merkezi, Ford Otosan’ın lojistik süreçlerini optimize etmeye yönelik yenilikçi iş modellerinin bir örneği.

KoçZer tarafından kiralanan ve Dinçer Lojistik’in işleteceği yedek parça dağıtım merkezi, Ford Otosan’ın yedek parça dağıtım operasyonlarında hız ve etkinliği artırmayı hedefliyor. Dinçer Lojistik’in sağladığı depolama hizmeti ile birlikte City Lojistik firmasının lojistik koordinasyon desteğiyle süreçlerin daha verimli yönetilmesi, sağlanacak. Böylece başta Ankara ve çevre illerdeki Ford bayileri olmak üzere, yedek parça tedariğinin hızlandırılması ve özellikle doğu bölgelerindeki bayilere 24 saat içinde parça tedariğinin garanti altına alınması planlanıyor.

Bu açılış, Ford Otosan’ın yenilikçi lojistik yönetimi ve operasyonel verimlilik odağını güçlendirirken, aynı zamanda sektörde yeni bir dağıtım merkezi yönetim modelini hayata geçirmesi olarak ön plana çıkıyor. Sancaktepe’den sonra Pelitli’de, Almanya’da ve Polonya’da yedek parça dağıtım merkezi açmış olan Ford Otosan, Ankara Akyurt ile beşinci yedek parça dağıtım merkezini devreye alıyor.

Özgür Yücetürk: “Ford Otosan olarak yenilikçi çözümlerle fark yaratıyoruz”

Ford Otosan Türkiye İş Alanı Lideri Özgür Yücetürk, bu yeni yedek parça dağıtım merkezi yönetim modeline ilişkin şu değerlendirmede bulundu: "Müşterilerimize en hızlı ve en kaliteli hizmeti sunabilmek için operasyonlarımızı sürekli olarak geliştiriyoruz. Ankara Akyurt’ta açılan bu yeni yedek parça dağıtım merkezi, lojistik süreçlerimizi daha da güçlendirerek Ford bayilerine hızlı ve kesintisiz bir tedarik sağlamamıza olanak tanıyacak. KoçZer ve Dinçer Lojistik ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, lojistik yönetiminde yeni bir model sunarken, müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak için attığımız önemli bir adımdır."

Konu ile ilgili değerlendirmede bulunan KoçZer Genel Müdürü Serhan Turfan, yeni yedek parça dağıtım merkezinin 9 aylık titiz ve çok paydaşlı bir çalışmanın sonucu olduğunu belirtti ve “Ankara Akyurt Ford Otosan Yedek Parça Dağıtım Merkezi, 25 bin metrekare kapalı ve 25 bin metrekare açık alanıyla Türkiye otomotiv sektörüne önemli bir katkı sağlayacak. KoçZer olarak, bu süreçte tüm paydaşları bir araya getirerek iş birliğinin en verimli şekilde hayata geçmesine katkı sağladık. Başta Ford Otosan olmak üzere, sürecin her aşamasında emeği geçen Dinçer Lojistik ve Yakupoğlu Deri Sanayi ekiplerine teşekkür ediyorum” dedi.

Etkinliğe Ankara’daki Ford bayileri, KoçZer, Dinçer Lojistik, City Lojistik ve YDS yetkilileri ile Ford Otosan’ın yöneticileri katıldı.