Ordu ve Giresun fındık üreticileri şaşkın

Karadenizli fındık üreticileri, açıklanan 84 liralık fındık taban fiyatının gerçekte kkarşılık bulmadığını dile getiriyor. Üreticiler, bu sene aç kaldıklarını ve fiyatın en az 120 TL olması gerektiğini ifade edilyor.

Ordu ve Giresun'da yaşayan fındık üreticileri bir yandan maliyetlerin altından kalkamadıklarını söylerken, diğer yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı fındık fiyatı olan 84 liralık taban fiyatının uygulanmadığını vurguluyor.

YETERLİ DENETİM YOK

Üreticiler şirketlerin insafına bırakılmış durumda, herhangi bir denetim mekanizmasının olmamasından yakınan üreticiler fındık alımı yapan şirketlerin keyfi olarak fiyatı düşürdüklerin ve üreticileri mecbur bıraktıklarından şikeyetçi.

FERRERO SEKTÖRE ZARAR VERİYOR

Ulusal Fındık Kurulu Yönetim Kurulu Üyesi Sebahattin Aslantürk, “Türkiye’deki yabancı firmalara bakıldığında bir tanesi kendi hammaddesi olarak bu ürünü alıyor ama bunun yanı sıra ikincil ürünleri de olmadık fiyatlarla hem içerde hem de dışarıda pazarlıyor. Bizim faaliyetimizi daraltıyor. Hatta bize zarar veriyor. Şu an da Türkiye’deki fındık işleme tesisleri bu yabancı firmanın, yerel firmalara verdiği zararın haddi hesabı yok. Bu bunun yanında 10 binin üzerinde çalışanları var. Şu anda zaten Rekabet Kurulu’nda ilk kez dava açıldı. Biz o firmadan adil ticaretin olacağı ortamı sağlamasını bekliyoruz. Çünkü sektörün buna ihtiyacı var. Aksi takdirde bu sektörün diğer bileşenlerinin durumu ağırlaşır.”

Ferrero fındık fiyatını ne zaman açıklayacak?

Fındık piyasasının en büyüğü olan İtalyan Firması Ferrero geçen yıl açıkladığı fiyatla tartışma yaratmıştı.

Geçen yıl TMO fındık alım fiyatını 52 TL olarak açıklarken Ferrero ayrı bir alım fiyatı ile piyasaya girmişti. Ferrero fındık fiyatını 48 TL olarak açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2023 ürünü levant kalite fındık için 82, Giresun kalite için 84.5 TL fiyat açıklamıştı.

Açıklanan fiyata rağmen serbest piyasa bir türlü şekillenmedi.

Ferrero’nun geçen sezon gibi bir alım fiyatı açıklayıp açıklamayacağı bilinmiyor. Geçen yıl fiyat açıklamasıyla şimşekleri üzerine çeken Ferrero’nun bu sezon fiyat açıklamadan kendi fiyatıyla piyasaya gireceği belirtiliyor.