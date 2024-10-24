Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ekim ayına ilişkin Finansal Hizmetler İstatistikleri ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE) verisini açıkladı. 2024 yılı Ekim ayında Finansal Hizmetler Anketi sonuçları, finansal sektörde faaliyet gösteren 148 kuruluşun yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilerek değerlendirildi.

2024 yılı Ekim ayında FHGE, bir önceki aya göre 9,8 puan artarak 167,6 seviyesinde gerçekleşti. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki iş durumu ile hizmetlere olan talebin FHGE’yi artış yönünde etkilediği, gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisinin ise FHGE’yi bir miktar azalış yönünde etkilediği görüldü.

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda iş durumunda iyileşme ve hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya kıyasla güçlendiği gözlendi. Gelecek üç ayda hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentilerin ise bir miktar zayıfladığı görüldü.

İstihdama ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda istihdamda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyrin zayıfladığı, gelecek üç ayda istihdamda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin ise azalış olacağını bekleyenler lehine döndüğü gözlendi.

Son üç aydaki kârlılığa ilişkin değerlendirmelere göre, bir önceki dönemde azalış bildirenler lehine olan seyrin artış bildirenler lehine döndüğü görüldü. Gelecek üç aydaki kârlılıkta artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin ise güçlendiği gözlendi.

2024 yılı Ekim ayında, NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre ‘Finans ve Sigorta Faaliyetleri’ sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, ‘64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)’ ve ‘65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)’ sektörlerinde bir önceki aya göre sırasıyla 10,7, ve 0,4 puanlık artış, ‘66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler’ sektöründe ise bir önceki aya göre 24,7 puanlık azalış olduğu gözlendi.