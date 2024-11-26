İş yapış biçimini teknolojiyle şekillendiren Aktif Bank, Türkiye’nin en büyük fintech ekosistemi kimliğiyle, sektöre fayda sağlayacak bir zirveye ev sahipliği yaptı. Finans ve teknoloji dünyasının önemli isimlerinin bir araya geldiği ‘Aktif Fintech Zirvesi 2024’, ‘Gelecek 25 Yıl’ temasıyla gerçekleşiyor.

Zorlu PSM SkyLounge’ta düzenlenen etkinlik, Aktif Bank Genel Müdürü Ayşegül Adaca Oğan’ın konuşmasıyla başladı. Finansal kapsayıcılığın artmasında fintechlerin sağladığı dönüşüme vurgu yapan Ayşegül Adaca Oğan, “Her yıl katlanarak artan yatırımlar, dijitalleşmeye duyduğumuz güven ve finansal hizmetlerin dijital ortama kayması ekosistemi büyütüyor. Potansiyeli çok yüksek bu ekosistemin global adımlarını hızlandırması ve dünya çapında istikrarlı büyümesini sürdürmesinin ancak iş birlikçi yaklaşımlarla mümkün olduğunu düşünüyoruz. Bugün tüm ekosisteme ev sahipliği yaptığımız bu etkinlikte rekaberlik kavramını derinleştirmeyi, birlikte ülkemizin fintek ekosisteminin değerini artıracak ve hepimiz için “kazan-kazan” fırsatlar yaratacak yeni yaklaşımları değerlendirmeyi amaçlıyoruz” dedi.

Bekir Ağırdır ve Chris Skinner yer aldı

Dijital Ödeme Sistemlerinin Geleceği, A’dan Z’ye Yapay Zekâ, Finansal Kapsayıcılığın Geleceği ile Dijital Para ve Blockchain konularının ele alınacağı panellerin yanında Chris Skinner ile Bekir Ağırdır da konuşmalarıyla zirvede yer alıyor.