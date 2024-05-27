Milli takım oyuncularından Ebrar Karakurt, seyahatlerine ilişkin paylaştığı fotoğrafta THY hesabını etiketleyerek “Teşekkürler THY. Başka takımlar için özel uçak tahsis etmeye devam. Bize gelince ekonomi!” diye yazdı.



Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncuları 2024 Voleybol Kadınlar Milletler Ligi müsabakalarını oynamak üzere ABD’ye tarifeli uçakla ekonomi sınıfında uçmalarına tepki gösterdi. Filenin Sultanları sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımda tepkilerini dile getirdi. Milli takım oyuncularından Ebrar Karakurt, seyahatlerine ilişkin paylaştığı fotoğrafta, “13 saatlik Amerika yolculuğumuza ekonomi bölümünde başlamış bulunmaktayız” dedi, Türk Hava Yolları’nın (THY) hesabını etiketleyerek “Teşekkürler THY. Başka takımlar için özel uçak tahsis etmeye devam. Bize gelince ekonomi!” diye yazdı. Takım kaptanı Eda Erdem de paylaşımında THY hesabını etiketleyerek, “Fotoğraftaki takım arkadaşlarımızı bulunuz” ifadesini kullandı. Takımın bir diğer oyuncusu Zehra Güneş ise “En azından koridor ayırmışsınız” paylaşımı yaptı. Filenin Sultanları’nın paylaşımları sonrası konuya ilişkin sosyal medyada çok sayıda yorum yapıldı.

FEDERASYONDAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili olarak Türkiye Voleybol Federasyonu sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Açıklama şöyle:

2024 FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi ikinci etap müsabakalarını oynamak üzere A Milli Kadın Voleybol takımı sporcularımız ve teknik ekibimiz bugün ABD’ye uçak yolculuğu gerçekleştirmektedir. Söz konusu uçuş hakkında THY yetkilileri tarafından federasyonumuza karşı ifadeler içeren, gerçeği yansıtmayan açıklamalar sebebi ile kamuoyunu bilgilendirmek zaruri hale gelmiştir. Federasyonumuz, bağlı olduğu mevzuatlar gereğince Business Class bilet alamamaktadır. Söz konusu ABD seyahati öncesinde 17.05.2024 tarihinde kafilemizin seyahat listesi hem yazılı hem şifahen THY ile paylaşılarak özellikle kabin yükseltme (upgrade) konusunda destek istenmiştir. THY, talebimize istinaden TVF’nin tüm faaliyetlerine yönelik tüm bir sene içerisinde sadece 20 kişi için uçak müsaitliğine göre kabin yükseltme hakkı olduğunu ve bu işlemin uçuş öncesi müsaitlik durumuna göre gerçekleştirilebileceğini bildirmiştir. Takımımızın 26.05.2024 tarihindeki uçuşunda takım kafilemizden hiç kimse kabin yükseltme hakkından faydalanmamıştır. THY ile federasyonumuz arasındaki sözleşme barter sözleşme kapsamındadır ve maddi ödeme içermemektedir. Sözleşmedeki tüm haklar federasyonumuz faaliyetlerinde uçak bileti olarak kullanılmaktadır. Sonuç olarak; söz konusu uçuşta hiçbir bilete kabin yükseltme (upgrade ) işlemi yapılmamış, uçuş listemiz de Türk Hava Yolları yetkililerince yapılan açıklamaların aksine elektronik postalarla sabit olduğu üzere 17.05.2024 tarihinde Türk Hava Yolları yetkilileri ile paylaşılmıştır. Gerçeğe aykırı yapılan açıklamaları kabul etmek mümkün değildir.