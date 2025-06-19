Karşılaşmaya tutuk başlayan milliler, ilk sette rakibinin baskılı oyununa rağmen pes etmedi. Üç sayı geriden gelen ay-yıldızlılar, setin sonunda ortaya koyduğu dirençle ilk bölümü 27-25 kazanarak moral buldu.

İkinci sette rüzgâr tamamen Türkiye lehine döndü. 5-0’lık seriyle başlayan A Milliler, Dominik Cumhuriyeti’ne set boyunca nefes aldırmadı. Etkili bloklar, dengeli hücumlar ve savunmadaki dikkatli oyun sayesinde bu seti de 25-19’la hanesine yazdırdı.

Üçüncü set ise adeta nefesleri kesti. Zaman zaman başa baş giden mücadelede, milliler kritik anlarda sahneye çıkarak seti 28-26 kazandı ve maçı 3-0’lık net bir skorla tamamladı. Böylece VNL’de üst üste beşinci galibiyetini alan A Milli Takım, turnuvadaki iddiasını bir kez daha ortaya koydu.

Filenin Sultanları, VNL 2. haftanın ikinci karşılaşmasında yarın (20 Haziran Perşembe) saat 19.30’da Kanada ile karşı karşıya gelecek. İstanbul seyircisinin desteğiyle parkeye çıkacak olan milliler, galibiyet serisini devam ettirmeyi hedefliyor.

Milli Takım’a bir kez daha gurur yaşatan bu galibiyet, hem oyun disiplini hem de takım ruhunun sahaya yansıması açısından örnek bir performans oldu. Ay-yıldızlılar, gözünü şimdiden final etabına dikmiş durumda.

Zehra Güneş: "Kritik yerlerde gücün bizde olduğunu onlara hatırlattık"

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın başarılı oyuncusu Zehra Güneş, Dominik Cumhuriyeti maçında tribünlerde muhteşem bir atmosfer olduğunu belirterek, "Onlar sayesinde çok kritik yerlerde gücün bizde olduğunu onlara hatırlatıp 3-0 net bir galibiyetle onları yenebildik" dedi.

Meliha Diken: "İnanılmaz bir atmosfer vardı"

Milli voleybolcu Meliha Diken, Dominik Cumhuriyeti maçında salona gelen Türk taraftarlara teşekkür ederek, "Çok mutluyuz. Bugün inanılmaz bir atmosfer vardı. Bugünü biz de heyecanla bekliyorduk" dedi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen 2025 Voleybol Milletler Ligi 2. haftasındaki ilk maçında Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynadığı Dominik Cumhuriyeti'ni 3-0 mağlup etti. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Meliha Diken, "Çok mutluyuz. Bugün inanılmaz bir atmosfer vardı. Bugünü biz de heyecanla bekliyorduk. Herkese desteği için teşekkür ederiz. Umarım sonraki maçlarda da aynı destek olur. Biz bugün çok keyif aldık. Umarım sonraki maçlarda da aynı performansı gösterebiliriz. Bugün çok fazla defans vardı. Tam olarak ritimlerini bulduklarını düşünmüyorum. Onları güzel analiz ettik. İyi hazırlandığımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu.