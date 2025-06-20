Turnuvaya fırtına gibi başlayan ay-yıldızlılar, ilk haftayı namağlup 4 galibiyetle tamamlamıştı. İkinci haftaya Dominik Cumhuriyeti karşısında 3-0’lık net bir galibiyetle başlayan milliler, Kanada karşısında da üstün oyununu sürdürdü.

İlk sete etkili başlayan Filenin Sultanları, 25-16’lık skorla adeta gövde gösterisi yaptı. İkinci sette de tempoyu düşürmeyen milliler, 25-18’lik sonuçla farkı açtı. Karşılaşmanın son setinde ise büyük bir çekişme yaşandı. Ancak kritik anlarda tecrübesiyle öne çıkan A Milli Takımımız, bu seti de 26-24 kazanarak maçı 3-0 noktaladı.

Bu galibiyetle birlikte turnuvadaki yenilmezliğini sürdüren Türkiye, gözünü Güney Kore karşılaşmasına çevirdi. Filenin Sultanları, 21 Haziran Cumartesi günü saat 19.30’da yine Sinan Erdem’de seyircisiyle buluşacak.

2023 Milletler Ligi şampiyonu olarak tarih yazan ve dünyanın zirvesinde yer alan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, yeni başarılar için sahada müthiş bir mücadele sergiliyor. İstanbul'daki tribünleri dolduran binlerce voleybolsever de takıma büyük destek vererek adeta "yedinci oyuncu" oldu.

Bir Sonraki Durak: Güney Kore!

Ay-yıldızlılar, Milletler Ligi’nde üst üste gelen galibiyetlerle hem moral depoladı hem de final aşamasına emin adımlarla ilerlemeye devam etti. Sinan Erdem’deki bir sonraki hedef: Güney Kore karşısında da 3 puan alarak seriyi sürdürmek!