İtalya, Almanya, Belçika ve Estonya’nın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda yoluna namağlup devam eden Filenin Sultanları, çeyrek finalde Almanya-Polonya maçının galibiyle karşılaşacak.

Belçika’nın başkenti Brüksel’de oynanan mücadeleyi, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve TVF Sağlık ve Dopingle Mücadele Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ufuk Demirkılıç da izledi.



Salon: Paleis 12

Hakemler: Blaz Markelj (Slovenya), Stefano Cesare (İtalya)

Türkiye: Zehra, Vargas, İlkin, Eda, Cansu, Ebrar, Gizem (L) (Ayça, Hande, Derya, Elif)

Belçika: Van Gestel, Janssens, Martin, Stragier, Van Avermaet, Van de Vyver, Rampelberg (L) (Van Sas, Krenicky, Lemmens, Demeyer)

Setler: 25-22, 16-25, 25-15, 32-30

Süre: 50 dakika (25, 25, 24, 41)

Filenin Sultanları’nın çeyrek finaldeki rakibi Polonya oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası Çeyrek Finali'nde Polonya ile eşleşti.

2023 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası Son 16 Turu'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, Belçika’yı 3-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Filenin Sultanları, çeyrek finalde Polonya ile eşleşti. Türkiye ile Polonya, 30 Ağustos Çarşamba günü TSİ 18.00’de karşılaşacak.