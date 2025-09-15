Smart Araneta Coliseum’da oynanan ve TVF Milli Takımlardan Sorumlu Asbaşkanı Semih Oktay’ın da tribünden takip ettiği karşılaşmada Türkiye, ilk seti 25-18 alarak üstünlük kurdu. İkinci seti 23-25 kaybeden ay-yıldızlı ekip, kalan bölümlerde oyuna ağırlığını koydu ve üçüncü seti 25-14, dördüncü seti ise 25-16 kazanarak sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Karşılaşmada Bedirhan, Murat, Efe, Mert, Adis ve Gökçen ilk altıda görev alırken, Berkay libero olarak sahadaydı. Ahmet, Cafer ve Muhammed de oyuna sonradan katkı verdi.

Bu sonuçla grubunda namağlup unvanını sürdüren Türkiye, üçüncü ve son maçında 17 Eylül Çarşamba günü TSİ 09.30’da Kanada ile karşılaşacak. Milliler, bu maçı da kazanması halinde gruptan lider olarak çıkmayı hedefliyor.