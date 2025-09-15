İçtihat Bülteni’ne yansıyan karara göre, bir otomobil sahibi 2013 yılında sıfır kilometre olarak satın aldığı aracında kısa süre sonra EDC tip çift kavramalı vites kutusu arızası yaşadı. Şanzıman iki kez değiştirildi ancak aynı arıza tekrarladı. Davacı, aracın gizli ayıplı olduğunu ileri sürerek aracın ayıpsız misliyle değiştirilmesi talebiyle dava açtı.

İlk Mahkeme Davayı Reddetti

Çorlu 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, aracın iki kez onarım gördüğünü, davacının seçimlik hakkını bu yönde kullandığını ve üçüncü arızanın ispatlanamadığını belirterek davayı reddetti.

Yargıtay Bozdu, Mahkeme Kararını Değiştirdi

Davacının temyizi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, araçtaki arızanın giderilemediği iddiasının tarafsız bilirkişi raporuyla araştırılması gerektiğine hükmederek kararı bozdu. Bozmaya uyan Çorlu 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, arızanın üretimden kaynaklandığını, yapılan değişimlere rağmen sorunun devam ettiğini ve tüketicinin araca duyduğu güvenin sarsıldığını tespit etti. Mahkeme, aracın davalıya iadesi ve ayıpsız misliyle değiştirilmesine karar verdi.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Onadı

Karar, davalı şirket tarafından temyiz edilse de Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, hükmü küçük bir düzeltmeyle onadı. Böylece tüketiciler lehine emsal niteliğinde bir karar verilmiş oldu.