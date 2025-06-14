Yeni Formatla İlk Kez 32 Takım

FIFA'nın getirdiği format değişikliği ile artık turnuva, tıpkı Dünya Kupası’nda olduğu gibi 8 grupta 4 takımın mücadele ettiği bir yapıya kavuştu. Her takım grup aşamasında yalnızca birer maç oynayacak ve gruplarını ilk iki sırada tamamlayan ekipler, doğrudan eleme turlarına geçecek. Tek maç eleme sistemiyle ilerleyecek turnuvada sürpriz sonuçlar futbolseverleri bekliyor.

Türk Futbolcular da Sahada Olacak

Bu dev organizasyonda Türk futbolseverlerin ilgisini çekecek önemli isimler de sahne alacak. Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Orkun Kökçü, Salih Uçan ve Deniz Gül gibi milli oyuncular, takımlarıyla birlikte kupaya uzanmak için ter dökecek.

Real Madrid Zirvede

FIFA Kulüpler Dünya Kupası tarihinde en fazla şampiyonluk yaşayan takım, 5 kez kupayı kazanan Real Madrid oldu. İspanyol devi; 2014, 2016, 2017, 2018 ve 2022 yıllarında zafere ulaşarak organizasyonun en başarılı kulübü unvanını elinde bulunduruyor. Barcelona 3, Bayern Münih ve Corinthians ise 2’şer kez kupayı kaldırmayı başardı. Son şampiyon ise 2023’te Fluminense’yi 4-0 mağlup eden Manchester City.

Gruplar Şu Şekilde:

A Grubu: Palmeiras, Porto, Al Ahly, Inter Miami

B Grubu: PSG, Atletico Madrid, Botafogo, Seattle Sounders

C Grubu: Bayern Münih, Auckland City, Boca Juniors, Benfica

D Grubu: Flamengo, Chelsea, Esperance Tunis, Los Angeles FC

E Grubu: River Plate, Inter, Urawa Red Diamonds, Monterrey

F Grubu: Fluminense, Borussia Dortmund, Ulsan, Mamelodi Sundowns

G Grubu: Manchester City, Juventus, Wydad, Al Ain

H Grubu: Real Madrid, Al Hilal, Salzburg, Pachuca

15 Haziran Cumartesi Günü Programı (TSİ):

03.00: Al Ahly - Inter Miami

19.00: Bayern Münih - Auckland City

22.00: Paris Saint-Germain - Atletico Madrid

Yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek olan FIFA Kulüpler Dünya Kupası, sadece kıtalar arası rekabetin değil, aynı zamanda bireysel yıldızların da vitrine çıktığı bir futbol şölenine dönüşecek.