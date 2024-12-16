Dünyayı Değiştirmek Dilinizde, sözcüklerin etkilerini sorgularken, bu etkileri daha bilinçli bir şekilde kullanma konusunda okuyucuları bilinçlendirmeyi amaçlıyor. Feyza Doyran, kelimelerin nasıl dönüşüm yaratabileceğine dair derin bir farkındalık sunarak, okuyuculara dilin gücünü yeniden hatırlatıyor. İletişimimizin kalitesini artırmak ve çevremizdeki dünyayı olumlu yönde değiştirmek için kelimelerimizi dikkatli seçmemiz gerektiğini vurguluyor.

Dilin büyülü dünyasını keşfedin

"Dünyayı Değiştirmek Dilinizde," dilin gücünü ve önemini anlamak isteyen herkes için bir rehber niteliğinde. Bu kitap, hem bireysel hem de toplumsal değişim için kelimelerin büyülü potansiyelini keşfetmeye davet ediyor.

Yazar Hakkında:

Feyza Doyran, TED Ankara Koleji mezuniyetinin ardından Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünü tamamlayarak akademik kariyerine yön verdi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde İngilizce öğretmenliği yaptıktan sonra, İngilizce öğretmenleri yetiştirme alanında çalışmaya başladı. Yüksek lisans ve doktora derecelerini ODTÜ'de alarak eğitim hayatını pekiştirdi.

İstanbul’da vakıf üniversitelerinde öğretim üyeliği yaparak Eğitim Programları ve Öğretim alanında doçent unvanını elde etti. Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde İngiliz Dili ve Eğitimi Bölüm başkanlığı görevini yürütürken profesörlük unvanını aldı. Ayrıca, 2004-2005 yıllarında University of Texas, Austin’de misafir öğretim üyesi olarak eğitim psikolojisi ve öğretmen yetiştirme konularında çalışmalar gerçekleştirdi.

Eğitim alanında geniş bir yelpazeye sahip olan Doyran, topluluk önünde konuşma, koçluk ve danışmanlık, zaman yönetimi, çatışma yönetimi gibi konularda çeşitli eğitimlere katıldı ve sertifikalar aldı. 2003 yılında, Nöro-Linguistik Programlama (NLP) alanında Dr. Richard Bandler’ın eğitimlerine katıldı ve 2005 yılında İkna Mühendisliği ile İnsan Mühendisliği Tasarımı sertifikalarını alarak lisanslı NLP eğitmeni oldu. Bu alanda öğretmenlere, öğrencilere ve akademisyenlere eğitimler vermeye başladı.

Doyran, Radyo ODTÜ’de “Kültür Pazarı” programını sunmuş, şu anda da HKÜ Radyo’da “Feyza Doyran’la Gelişim Yolculuğu” adlı programı hazırlayıp sunmaktadır. Programları ayrıca podcast olarak da yayınlanmaktadır.

Yazarlık kariyerine de adım atan Doyran, ortak yazarlı Bağbozumu (2020) isimli öykü kitabında öyküleriyle yer almış, ardından ilk kişisel öykü kitabı Yalnızlık Senfonisi (2021) ile okuyucuları ile buluşmuştur. Eğitimci kimliğiyle edebi çalışmaları, insan ilişkileri ve etkili iletişim alanında derin bir anlayış sunmaktadır.