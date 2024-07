Çocukların eğitim hakkına erişimine ve güvenli bir çevrede mutlu büyümesine imkan sağlayarak, çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılması için çok paydaşlı bir yaklaşımla çalışmalar yürüten Ferrero, bu kapsamda Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ile süregelen iş birliğini üç yıl daha uzattı. Ferrero, ürünlerinin kalbinde yer alan fındığın etik, şeffaf ve sürdürülebilir tedarik zinciri için de çalışmalarına devam ediyor. Ferrero’nun 2021 yılında uygulamaya koyduğu ilk Fındık Bildirgesi, ‘insan hakları ve sosyal uygulamalar’, ‘çevrenin korunması ve sürdürülebilirlik’ ve ‘tedarikçi şeffaflığı’ olmak üzere üç yapı taşında net taahhütler belirleyerek, sektörde tedarik zinciri uygulamalarına yön veren bir standart belirlemişti.

Her yıl Fındık İlerleme Raporu yayınlayan Ferrero’nun 2023 raporunda, şirketin ilk Fındık Bildirgesi’nde yer alan taahhütlere ilişkin kaydettiği ilerleme paylaşıldı. İlerleme Raporu’na göre, fındığın bahçe seviyesinde izlenebilirliği yüzde 90’ı aştı. Tedarikçilerin yüzde 100’ü Ferrero’nun Tedarikçi Kodu’nu kabul etti. Sürdürülebilir Fındık Üretimi Kılavuzu ile 21 binden fazla fındık üreticisine ulaşıldı. Ferrero’nun Fındık Bildirgesi’ni yayınlamasından bu yana geçen üç yılda, Ferrero’nun kurduğu ortaklıklar aracılığıyla yaklaşık 18 bin çocuğa erişildi.



"Ferrero olarak her zaman daha iyisini elde etmeyi hedefliyoruz"

Ferrero Fındık Şirketi Küresel CEO’su Marco Botta, yaptığı açıklamada “Ferrero olarak her zaman daha iyisini elde etmeyi hedefliyoruz. 2021'de yayınladığımız ilk Fındık Bildirgesi ile güçlü bir altyapı kurduk. Geçen üç yılda kaydettiğimiz ilerlemenin üzerine daha güçlü hedefler koyarak yeni Fındık Bildirgesi’ni açıkladık. Fındık tedarik zincirinin uçtan uca izlenebilir ve sürdürülebilir olmasına, sektörün herkes için adil ve duyarlı olmasına katkıda bulunma gayretiyle çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.



Ferrero’nun toplam fındık tedarikinin yüzde 90'ından fazlası yetiştirildikleri bahçelere kadar izlenebiliyor

Ferrero, Fındık Bildirgesi’nin uygulamaya konmasından bu yana her yıl Fındık İlerleme Raporu’nu yayınlayarak, taahhütlerini yerine getirme yolunda kaydettiği ilerlemeyi paylaşıyor. Son yayınlanan rapor, Bildirge’nin üç yapı taşında da önemli bir ilerleme kaydedildiğini gösteriyor. Ferrero Fındık Bildirgesi’nin uygulamaya konmasından bu yana geçen üç yılda, 1163 bahçe Ferrero Tarımsal Üretim Standardı’na göre denetlendi. Son üç yılda Ferrero’nun kurduğu ortaklıklar aracılığıyla yaklaşık 18 bin çocuğa erişildi. Ferrero’nun tarım çiftliklerinde rejeneratif tarım ilkelerinin entegre edildiği dört Çiftlik Yönetim Planı uygulamaya kondu. Sürdürülebilir Fındık Üretimi Kılavuzu aracılığıyla bugüne kadar dünya genelinde 21 binden fazla çiftçiye ulaşıldı. Ferrero’nun toplam fındık tedarikinin yüzde 90'ından fazlası yetiştirildikleri bahçelere kadar izlenebiliyor. Ferrero’nun tedarikçilerin yüzde 100'ü Ferrero'nun Tedarikçi Kodu’nu kabul etti.



2024-2026 Dönemi için yeni yol haritası belirlendi

Ferrero’nun Fındık Bildirgesi ve Eylem Planı, şirketin taahhütlerini yerine getirmek üzere attığı adımları ve birlikte çalışacağı iş ortaklarını üç yapı taşıyla ortaya koyuyor. Ferrero’nun Fındık Bildirgesi ve Eylem Planı, 2024 ve 2026 yılları arasındaki dönemde şu taahhütlerde bulunuyor:

"İnsan Hakları ve Sosyal Uygulamalar: Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ile ortaklığın oynadığı kilit rol: Ferrero, fındık tedarik zincirinde adil ve güvenli çalışma koşullarının daha da gelişmesi için kararlılıkla çalışmaya devam etme hedefiyle, ILO ile yürüttüğü stratejik ortaklığın süresini uzattı. Program, tedarikçilerin, üreticilerin ve işgücü aracılarının sorumlu işe alım, adil ücretler ve adil çalışma saatleri konularında eğitilmesini içeriyor. Bu yeni yol haritası aynı zamanda sağlık ve güvenliğin yanı sıra barınma koşullarının iyileştirilmesine de odaklanıyor.

Çevrenin Korunması: Rejeneratif tarım ilkelerinin uygulamaya konması: Yeni eylem planı, rejeneratif tarım ilkelerini ve bu iyi uygulamaların Ferrero’nun tedarik zincirinde yer alan üreticilerle paylaşılmasını teşvik ediyor.

Tedarikçi Şeffaflığı: Yüksek düzeyde olan izlenebilirliğin daha da artırılması: Ferrero, yüzde 90’ı aşan bahçe seviyesindeki fındık izlenebilirliğini daha da artıracak. Ferrero ayrıca Ferrero Değerli Tarım Üretim Standardı ve Kılavuzu’nu Ferrero Fındık Şirketi’nin web sitesinde yayınlayacak.