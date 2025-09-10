Tedesco, salı gecesi İstanbul’a gelerek taraftarları selamladı. Fenerbahçe Kulübü, sosyal medya hesaplarından boynunda Fenerbahçe atkısı ile paylaşılan fotoğraflarla yeni hocayı taraftara tanıttı. Kulübün ve A Milli Takım’ın eski oyuncusu Gökhan Gönül de Tedesco’nun yardımcılığını üstlenecek.

DOMENICO TEDESCO YAHUDİ Mİ?

Domenico Tedesco’nun biyografilerinde, İtalya’nın Rossano kentinde doğduğu ve çocuk yaşlarda ailesiyle birlikte Almanya’ya göç ettiği belirtiliyor. Eğitimini Almanya’da tamamlayan Tedesco’nun etnik kökeni İtalyan olarak biliniyor. Ancak dinî kimliğiyle ilgili herhangi bir resmi açıklaması bulunmadığı gibi Yahudi olduğuna dair güvenilir bir bilgi de yok.

Bununla birlikte, “Tedesco” soyadı etimolojik açıdan ilgi çekici. İtalyanca’da “Alman” anlamına gelen bu kelime, Almanca’daki “Deutsch” sözcüğüyle aynı kökten geliyor. İtalya’da oldukça yaygın bir soyadı olmakla birlikte, tarih boyunca Yahudi topluluklarında da kullanıldığı biliniyor. Özellikle 16. yüzyılda Venedik’te yaşayan Alman kökenli Yahudiler “Natione Tedesca” olarak anılıyordu. Bu nedenle soyadının Yahudi topluluklarında da görülmesi, Tedesco’nun kimliği hakkında kesin bir bilgi vermese de tarihsel bir bağa işaret ediyor.

Genç Yaşta Büyük Başarılar

1985 doğumlu Tedesco, İtalya’da dünyaya geldikten iki yaşında ailesiyle Almanya’ya göç etti. Endüstri mühendisliği eğitiminin ardından inovasyon yönetimi üzerine yüksek lisans yapan Tedesco, 2006’da ASV Aichwald altyapısında teknik direktörlüğe başladı. Stuttgart, Hoffenheim altyapılarında görev yaptıktan sonra 2016’da Erzgebirge Aue’de ilk A takım tecrübesini yaşadı.

Tedesco’nun en dikkat çekici dönemi 2017-18 sezonunda Schalke 04 ile geldi. Takımı Bundesliga ikincisi yaptı ve Şampiyonlar Ligi bileti kazandırdı. Ardından Spartak Moskova ve RB Leipzig’i çalıştırdı; Leipzig ile Almanya Kupası’nı kazandı. Son görevi ise Belçika Milli Takımı oldu. 17 Ocak 2025’ten bu yana takım çalıştırmayan genç hoca, şimdi Fenerbahçe’nin başında.

Kritik Zamanlama, Kritik Karar

Fenerbahçe’nin bu kararı, kulübün Eylül ayında yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulundan hemen önce gelmesiyle dikkat çekti. Başkan Ali Koç, Saadettin Saran ve Hakan Bilal Kutlualp’in yarışacağı seçim sürecinde bu hamlenin “seçim yatırımı” olduğu yorumları yapılıyor.

Zorlu Başlangıç

Tedesco’nun Fenerbahçe’deki ilk sınavı, oldukça yoğun bir fikstür olacak. Sarı-lacivertliler 14 Eylül’de Trabzonspor, 17 Eylül’de Alanyaspor, 21 Eylül’de Kasımpaşa ile lig maçlarına çıkacak. 24 Eylül’de ise UEFA Avrupa Ligi’nde Dinamo Zagreb deplasmanına gidecek.

Fenerbahçe taraftarı, uzun süredir özlediği hücum futbolunu yeniden görmek istiyor. Tedesco’nun bu beklentilere nasıl cevap vereceği, Kadıköy’deki atmosferi belirleyecek gibi görünüyor.