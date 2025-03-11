UEFA tarafından atanan hakem ekibinde, Espen Eskas’ın yardımcılıklarını Jan Erik Engan ve Isaak Elias Bashevkin üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise yine Norveçli Rohit Saggi olacak.

VAR sistemi için UEFA, Hollandalı Pol van Boekel’i görevlendirirken, AVAR koltuğunda ise Alman hakem Christian Dingert yer alacak.

Fenerbahçe, ilk maçta aldığı sonuca bağlı olarak İskoçya'da çeyrek finale yükselmek için kritik bir mücadeleye çıkacak. Sarı-lacivertliler, Rangers deplasmanından avantajlı bir skorla ayrılarak Avrupa’daki yoluna devam etmeyi hedefliyor.