Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Alanyaspor ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler 43. dakikada İrfan Can Kahveci’nin attığı golle mücadeleyi 1-0 kazandı. Bu sonuçla puanını 15’e yükselten Fenerbahçe liderliğini sürdürürken, oynadığı 5 maçtan da sahadan 3 puanla ayrıldı. Kanarya, ligde 14 yıl sonra 5’te 5 yaptı.

Bu süreçte sahasında Gaziantep FK’yı 2-1, Samsunspor (2-0) ve MKE Ankaragücü’nü (1-0) deplasmanda yenen Fenerbahçe, iç sahada Antalyaspor’u 3-2’lik skorla geçmeyi başardı.



Sarı-lacivertliler 12 maçlık galibiyet serisi

Sezona UEFA Avrupa Konferans Ligi elemeleri ile başlayan Fenerbahçe, 3 turda toplam 6 maça çıkarken, 1 kez de gruplarda sahaya çıktı. Kanarya, Avrupa kupaları ve Süper Lig’de oynadığı 12 müsabakadan galip ayrılmayı başardı. Fenerbahçe, 28 Eylül Perşembe günü Süper Lig erteleme maçında Başakşehir ile oynayacak.



İsmail Kartal, 17 deplasman maçını kaybetmedi

İsmail Kartal, Fenerbahçe’nin başında çıktığı son 17 deplasman maçında mağlubiyet yaşamadı. 3 farklı dönemde sarı-lacivertlileri çalıştıran Kartal, 2014-2015 sezonunda 5 maç, 2021-2022 sezonunda 9 maç ve bu sezon da 3 deplasman maçında rakiplerine kaybetmedi.