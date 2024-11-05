Futbol takımının konforunu ve güvenliğini en üst düzeyde sağlayacak şekilde tasarlanan Mercedes-Benz Travego 15 2+2’nin teslimatı; Fenerbahçe Spor Kulübü’nün Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde Fenerbahçe Spor Kulübü Yöneticileri, Gürsel Turizm Yönetim Kurulu Üyeleri, Mercedes-Benz Türk Yöneticilerinin katılımıyla düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Türkiye ağır ticari araç endüstrisinin öncüsü olarak 57 yıldır faaliyet gösteren Mercedes-Benz Türk, son teknolojiye sahip, yüksek güvenlikli ve konforlu otobüsleri ile sektörde fark yaratmaya devam ediyor. Fenerbahçe Spor Kulübü’nün karayolu resmi ulaşım sponsoru olan Gürsel Turizm, sınıfının en yüksek teknolojisine, konforuna ve güvenlik standartlarına sahip özel tasarımlı 2024 model Mercedes-Benz Travego otobüsü düzenlenen tören ile teslim etti.

Sponsorluk sürecimiz gönül bağıyla kuvvetleniyor!

Gürsel Turizm, ilk defa 1972-1975 yılları arasında Fenerbahçe Spor Kulübü’ne ulaşım desteği sağlamıştı. Şu anda da Fenerbahçe Spor Kulübü’nün karayolu resmi ulaşım sponsoru olan Gürsel Turizm, sponsorluğunu 50 yılı aşkın süredir devam ettiriyor. Sponsorluk kapsamında yeni otobüsün teslimatı için Fenerbahçe Spor Kulübü’nün Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde düzenlenen teslimat törenine aralarında Fenerbahçe Spor Kulübü yöneticileri, Gürsel Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Levent Birant, Gürsel Turizm Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hürer Fethi Gündüz, Gürsel Turizm Genel Müdürü Kerem Birant, Mercedes-Benz Türk Otobüs Satış ve Pazarlama Direktörü Osman Nuri Aksoy, Mercedes-Benz Türk Satış Sonrası Hizmetler Direktörü Tolga Bilgisu, Mercedes-Benz Türk Otobüs Ürün Yönetimi Grup Müdürü Cem Demirel, Mercedes-Benz Türk Otobüs Filo Satış Grup Müdürü Burak Batumlu, Mercedes-Benz Türk Otobüs Satış Operasyonları Grup Müdürü Özgür Taşgın, Mercedes-Benz Türk Kamyon ve Otobüs Pazarlama Grup Müdürü Serra Yeşilyurt’un da bulunduğu çok sayıda davetli katılım sağladı.

Törende konuşan Gürsel Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Levent Birant, “Gürsel Turizm ve Fenerbahçe Spor Kulübü arasında iş birliği yarım asırdır güçlenerek devam ediyor. Gönül bağıyla da kuvvetlendirdiğimiz bu sponsorluk süreci Fenerbahçe’ye özel olarak üretilen yeni takım otobüsümüz ile taçlandı diyebilirim. Yeni otobüsümüz, takım ruhunu motive edici detaylarıyla yalnız gözlere değil aynı zamanda duygulara da hitap edecek şekilde tasarlandı. Sahip olduğu güvenlik donanımları ile de takımımız her daim emin ellerde. Gürsel Turizm olarak, yeni zaferler yolunda emin adımlarla yürüyen Fenerbahçe’ye destek olmaktan mutluluk ve gurur duyuyoruz” dedi.

Yeni Travego ile yeni zaferlere!

Sektörün öncü şirketlerinden Gürsel Turizm ile olan iş birliklerinin uzun yıllara dayandığını ifade eden Mercedes-Benz Türk Otobüs Pazarlama ve Satış Direktörü Osman Nuri Aksoy ise şunları söyledi: “Bugün Gürsel Turizm ile neredeyse tarihimiz kadar eski iş birliğimizde yeni bir adım daha atarak, Fenerbahçe Futbol Takımı için özel olarak tasarlanan 2024 model Mercedes-Benz Travego aracımızın teslimat töreninde bir araya geldik. Gürsel Turizm’in Fenerbahçe ile yollarının ilk kesişimi 1972-1975 yılları arasında, efsane otobüs O 302 ile olmuştu. Bugün bu iki önemli kurumu, yine Mercedes-Benz marka bir otobüs ile bir araya getirmekten dolayı gururluyuz. Fenerbahçe Spor Kulübü’nün karayolu resmi ulaşım sponsoru olan Gürsel Turizm’in, yüksek teknoloji, güvenlik ve konforu bir arada sunan Mercedes-Benz Travego otobüsümüzde karar kılarak sarı-lacivertli takıma, yeni zaferler yolunda en iyi desteği sağladığına inanıyoruz.”

Travego’da hem konfor hem de güvenlik ön planda!

2024 yılında yollara yeni nesil teknolojiye sahip güvenlik donanımlarıyla birlikte çıkan yeni Travego 15, hem sürücüsüne hem de tüm yolculara üst düzey konfor sunuyor. Yan Koruma Asistanı, Aktif Fren Asistanı 6, Lastik Basınç İzleme Sistemi, Sürücü Yorgunluk ve Dikkat Asistanı gibi pek çok gelişmiş donanımı içeren 2024 model Mercedes-Benz Travego 15 ile sürüş güvenliği en üst düzeyde sağlanıyor. Aktif Fren Asistanı 6, öndeki araçlara veya sabit engellere arkadan çarpma riski oluşması halinde aktif frenleme sistemini devreye sokuyor. Aracın önündeki sabit ve hareketli yayalar ile bisikletlileri de algılayabilen sistem, bir yandan sürücüye sesli ve görsel bir uyarı verirken diğer taraftan da otomatik olarak kısmi frenleme başlatıyor. Yan Koruma Asistanı ise görüş alanının kısıtlı olduğu sağa veya sola dönüşlerde, sürücüyü kritik durumlarda destekleyen bir güvenlik asistanı olarak öne çıkıyor. Lastik Basınç İzleme Sistemi tüm lastiklerin hava basıncını sürekli izleyerek doğru lastik basıncı ile sürüş güvenliğine katkıda bulunuyor ve yakıt tasarrufuna önemli ölçüde katkıda bulunuyor. Dikkat Asistanı ise sürücü dikkatsizlik ve yorgunluk belirtileri göstermeye başladığı anda görsel ve işitsel uyarılarla sürücüyü uyarıyor. Araçtaki 3 noktalı emniyet kemeri de olası bir kaza durumunda vücudun hem alt kısmını (bel ve kalça) hem de üst kısmını (omuz ve göğüs) tutarak tüm vücut için maksimum seviyede güvenlik sağlıyor.