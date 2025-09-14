Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor ile karşılaşırken sarı-lacivertliler bu zorlu müsabakaya yeni teknik direktörü ile çıktı. Milli maçlar için verilen arada İstanbul'a gelerek göreve başlayan Tedesco, 5 gün sonra ilk resmi maçında Trabzonspor'a rakip oldu.

Sarı-lacivertliler 3 puanı tek golle alırken, Tedesco da yeni takımının başında 3 puan elde etti.

Kanarya, ilk yarıda atak bir futbol sergilerken girdiği birçok pozisyondan yararlanamadı. Soyunma odasına 1-0 önde girilirken, ikinci yarının özellikle son 20 dakikasında tempo düştü.

Tedesco, 73'te Kerem, 83'te ise En-Nesri ve Talisca'yı kenara alarak, son dakikalarda hücum hattında değişikliğe gitti.

40 yaşındaki teknik adam son düdüğün ardından futbolcularla birlikte kale arkasına giderek, galibiyeti taraftarlarla birlikte yaşadı.

Fenerbahçe, Trabzonspor'u üst üste 4. maçta yendi

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de konuk ettiği Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti ve ezeli rakibine karşı 4 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, evinde Trabzonspor'u 1-0 yendi ve haftayı 3 puanla kapattı. 2023-2024 sezonunun ilk yarısında sahasında rakibine mağlup olan Fenerbahçe, deplasmanda ise galibiyet elde etti. Geçtiğimiz sezon iki takım arasındaki karşılaşmalarda Fenerbahçe, üstünlük sağladı ve sahadan galibiyetle ayrıldı. Kanarya, bugünkü maçın ardından bu seriyi 4 maça çıkardı.

Ezeli rekabette son yıllarda gollü karşılaşmalara sahne olurken, ev sahibi bugün tek golle 3 puana uzandı. Fenerbahçe ayrıca rakibine karşı 5 sezon sonra kalesini gole kapattı. Sarı-lacivertliler son olarak 28 Şubat 2021'de Trabzon'da oynanan mücadeleyi 1-0 kazanmıştı.