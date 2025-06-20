Karşılaşmanın ilk dakikalarında Khem Birch’in skorer kimliği ön plana çıktı. Mücadelenin ilk 9 sayısını tek başına kaydeden tecrübeli oyuncu, Fenerbahçe'nin 6-0'lık seriyle öne geçmesinde başrolü oynadı. İlk periyodu Devon Hall’un dış atışlardaki yüksek isabet oranıyla 28-18 önde tamamlayan sarı-lacivertliler, ikinci çeyrekte de temposunu düşürmedi. Melih Mahmutoğlu’nun dış şut katkısı ve savunmada kolektif oyunla devreye 48-34’lük avantajla giren ev sahibi ekip, taraftarlarını memnun etti.

İkinci yarıya Beşiktaş daha agresif başladı. Needham, Allman ve Mathews üçlüsüyle etkili olmaya çalışan siyah-beyazlılar, zaman zaman farkı tek hanelere indirse de Fenerbahçe kaptanı Melih Mahmutoğlu’nun liderliğiyle oyunu kontrol altında tutmayı başardı. Özellikle üçüncü çeyrekte bulduğu üçlüklerle farkı koruyan Melih, takımının son bölüme 13 sayı farkla önde girmesini sağladı.

Final periyodunda Beşiktaş son bir hamle yaparak farkı 5 sayıya kadar indirse de Fenerbahçe, hem savunma ribaundlarındaki üstünlüğü hem de serbest atış çizgisindeki soğukkanlı performansıyla skoru korumayı başardı ve karşılaşmayı 84-76 kazanarak seride 2-0 öne geçti.

Maçın en skorer ismi Beşiktaş’ta 20 sayı atan Jonah Mathews olurken, galibiyetin mimarları arasında Fenerbahçe’de 18 sayıyla oynayan Khem Birch ve 15 sayı kaydeden Melih Mahmutoğlu öne çıktı.

Mücadeleye duygusal bir an da damga vurdu. 2014-2022 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen ve sarı-lacivertlilere Euroleague şampiyonluğu da dahil olmak üzere 10 kupa kazandıran Jan Vesely, karşılaşma öncesi salonda anons edilince tribünlerden büyük alkış aldı.

Maçı, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı yan yana saha kenarından takip etti. Adalı’yı salonda Ali Koç karşılarken, her iki kulüp yönetiminden isimler de karşılaşmada yer aldı. Bu görüntü, centilmenliğin ve sporda dostane rekabetin önemini bir kez daha hatırlattı.

Serinin üçüncü maçı, 21 Haziran Cumartesi akşamı saat 20.30’da Beşiktaş’ın ev sahipliğinde Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak. Beşiktaş seriyi uzatmak, Fenerbahçe ise şampiyonluk kapısını aralamak için sahada olacak.