Bakan Memişoğlu, 2025 yılında 2024 KPSS sonuçlarına göre 37 bin hekim dışı personel alımı yapıldığını hatırlatarak, iki yıl içinde iki ayrı alım gerçekleştirildiğini söyledi. Bu kez 2026 KPSS’si sonrasında alım yapılacağını belirten Memişoğlu, “Hedefimiz 2026 KPSS’si ile 2026 yılında alım yapmak. Böylece son iki yılda mezun olan gençlerimizin de hakkını korumuş olacağız.” ifadelerini kullandı.

Aile hekimi sayısı 45 bine çıkarılacak

Sağlık hizmetlerindeki planlamalara da değinen Memişoğlu, Türkiye genelinde yaklaşık 30 bin aile hekiminin görev yaptığını belirterek, bu sayıyı 40-45 bin bandına yükseltmeyi hedeflediklerini açıkladı.

Aile hekimlikleri ve Sağlıklı Hayat Merkezleri aracılığıyla yürütülen tarama çalışmalarına dikkat çeken Memişoğlu, 15 milyon kişinin aile hekimleriyle yeniden temas kurduğunu söyledi. Kronik hastalıkların erken teşhisi için yapılan çalışmalar kapsamında 32 milyon kişiye ulaşıldığını belirten Bakan, yaklaşık 8 milyon kişide hastalık belirtileri oluşmadan erken tanı konulduğunu kaydetti.

21 milyon kişiye kanser taraması

Memişoğlu, 21 milyon vatandaşa kanser taraması yapıldığını ve 21 bin kişiye erken evrede kanser tanısı konulduğunu açıkladı. Vatandaşlara, ücretsiz hizmet sunan Sağlıklı Hayat Merkezleri’ne başvurmaları çağrısında bulundu.

Sezaryen oranında düşüş

Türkiye’de son bir yılda primer sezaryen oranının yüzde 12,3 azaldığını belirten Memişoğlu, “Tıbbi gereklilik varsa sezaryen elbette yapılır. Ancak doğal ve sağlıklı olan normal doğumdur.” dedi. Türkiye’de her 100 doğumdan 50’den fazlasının sezaryenle gerçekleştiğini ifade eden Bakan, ilk doğumlarda sezaryen oranının yüzde 35-40 seviyesinde olduğunu, tıbbi gereklilik oranının ise yüzde 15 civarında bulunduğunu söyledi.

Doğum Eylem Planı kapsamında ebe danışmanlığı uygulamasının başlatıldığını aktaran Memişoğlu, özellikle ilk kez anne olacak kadınlara gebeliğin son üç ayında birebir destek sağlandığını belirtti. Ayrıca “Anne Yolculuğu” adlı mobil uygulamayla annelere bebek bakımı konusunda rehberlik edildiğini ifade etti.

Sigara ile mücadele çağrısı

Sigara kullanım oranlarına da değinen Memişoğlu, Türkiye’de nüfusun yüzde 32,4’ünün sigara kullandığını, erkeklerde bu oranın yüzde 46’yı aştığını söyledi. Akciğer kanseri başta olmak üzere birçok hastalığın temel nedeninin tütün kullanımı olduğuna dikkat çeken Bakan, Ramazan ayı öncesinde sigarayı bırakma çağrısı yaptı. Ücretsiz danışmanlık ve ilaç desteği sağlandığını hatırlatarak vatandaşları Alo 171 ve Alo 191 hatlarını aramaya davet etti.

“Randevu sorunu kalmadı”

Türkiye’nin sağlık sisteminin erişilebilirliğine vurgu yapan Memişoğlu, kişi başına düşen yıllık başvuru sayısının 12,2 olduğunu, Avrupa ortalamasının ise 6,5 seviyesinde bulunduğunu söyledi.

79 branşın 72’sinde, 81 ilde aynı gün randevu verilebildiğini belirten Bakan, “Bugün artık randevu sorunu Türkiye’de kalmamış durumda.” dedi. Aile hekimlerinin gerekli gördükleri durumlarda istedikleri branş için randevu oluşturabildiğini de sözlerine ekledi.

Memişoğlu ayrıca 2027-2028 döneminde sağlık teknolojileri ve cihazlarının yerli üretimine yönelik iddialı hedefler koyduklarını belirterek, “Dünyada ilk söylenecek sözleri bizim sağlıkçılarımız söyleyecek.” ifadelerini kullandı.