Odunpazarı ilçesi Kurtuluş mahallesi Şahlan Sokaktaki bir apartmana bitişik halde bulunan işletmelerden çıkan farelerin bir süre önce binada yaşayan vatandaşların dairelerini bastığı iddia edildi. Problemlerini söz konusu işletme sahipleriyle konuştuklarını fakat aldıkları ‘Biz bir şey yapamayız’ yanıtı karşısında hayrete içinde kaldıklarını ifade eden apartman sakinleri kendilerinin ve çocuklarının fare pislikleri ve etrafa yayılan kötü kokular nedeniyle hasta olduklarını söyledi. Sorundan muzdarip olan vatandaşlar fareleri kendi imkanlarıyla hazırladıkları tuzaklarla yakaladıklarını öne sürdü. Hayvan derisi ticareti ile unlu mamuller üretiminin yapıldığı öğrenilen iki işletmede oluşan kokudan dolayı ortaya çıkan farelerden şikayetçi olan vatandaşlar yetkililere sorunları ile ilgili gerekli dilekçeleri yazıp gönderdiklerini ancak sonuç alamadıklarını belirtti.



“Burada fareler cirit atıyor”

Geçen yıl aldığı sıfır dairede farelerin cirit atmalarından dolayı mağdur olduğunu dile getiren Arda Bayrak isimli vatandaş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER), İl Sağlık Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, Odunpazarı Belediyesi gibi birçok yetkili makama sorunlarını anlattıklarını, farelerin çıktığı işletmeler ile ilgili çare bulunmasını istediler. Kendi imkanlarıyla işletmelerin arasından çıkan fare deliklerine ilaç koyduklarını aktaran Bayrak, şöyle konuştu:

“Bu apartmanda geçen yıl sıfır daire aldım. Bizim sorunumuz bu sokakta lağım faresi, cardın ve küçük fındık fareleri. Biz bu sorunu dile getirdik. CİMER’e, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na, İl Sağlık Müdürlüğü’ne, Belediyeye, valiliğe yazdık. Bizim derdimize çare olmadılar. Burada hayvan ticareti derisi yapıyorlar. Ölmüş hayvan derisini kamyonla buraya getiriyorlar. Buraya 1970 yılında ruhsat verilmiş. Yapay tiftiği ruhsatı. Burada deriler var. Biz şahsa işletmenden fare çıkıyor dedik. Ama hiç umurunda olmadı. Onun yanındaki yer de un imalathanesi. Orada tatlı yapıyorlar, burası da fare yatağı. Buradan salgın hastalık bulaşıyor. Burada fareler cirit atıyor. Ne bir belediye, ne ilaçlama görevlisi, ne de sağlık görevlileri geliyor. CİMER’e yazdık. CİMER bıktı. Burası yerleşim yeri. Burası kentsel dönüşüm projesi olan bir yer. Burada bir yere ruhsat verilmez. Buraya ancak ev yapılabilir, iş yeri yok. Ama derdimize çare bulamadık. Apartmanımın altında 25-30 tane fare var. İlerde esnaf bıktı, arka bahçede lağım faresi leşi var. Bu soruna mutlaka çözüm bulamadılar. Evimi ilaçlattırdım. Evimde 5 gündür eşim, çocuğum kimse yok. Ev ilaçlı şekilde bekliyor. Benim çocuğum zehirli ilacı yediğinde bir şey olursa, hesabını kim verecek? Derdimize derman olan yok. Buradaki apartmanda yaşayan herkes şikâyetçi. Burası insan sağlığını tehdit ediyor. Fareler yüzünden hasta olduk. İshal ve kusma hastası olduk. Buradaki işletmeden geliyor. Buradan çıkıp geziyorlar. Buradaki işletmeci ben ne yapabilirim diyor. Buranın bir kireçlenmesi, belediyenin gelip zehirlemesi gerekiyor. Burası terk edilmiş bir alan gibi. Ben mağdurum. Evliyim, evde bekâr hayatı yaşıyorum. Karım, çocuğum, hepsi gitti. Karşı binadaki vatandaşlarda şikayetçi. Burada toplam 100-150 kişi şikâyet ettik. Hepsi birbirine gönderiyor ama sonuç yok.”



“En son çarem kendimi yakacağım”

İl Sağlık Müdürlüğü’nden ve belediyeden yetkililerin farelerin ve kötü kokuların yayıldığı işletmelere ceza yazdıklarını ifade eden Arda Bayrak, eğer yetkili kişilerin fare sorununa çözüm bulamamaları halinde işletme önünde eylem yaparak kendini yakacağını dahi belirterek, “Bu pislik yuvasına hiç kimse bir şey yapmıyor. İmzaları topladık, gerekli yerlere dilekçe verdik. Gelen giden yok. Buraya çare bulsunlar, yoksa ben yakacağım. Böyle bir şey olmaz. Çünkü yaşam alanında deri pisliği olmaz. Madem burayı şehirde bir bölgeyse niye yerleşim yeri yapıldı? Bizim suçumuz değil. Her yeri şikâyet edeceğim. Olmazsa en son çarem kendimi yakacağım” dedi.



“Çocuklarımın elleri ve ayaklarında problem oluşmaya başladı”

Farelerin çıktığı aynı apartmanda yaşayan Özlem Sırtmaç, isimli diğer vatandaş ise fareler yüzünden çocuklarını dışarı çıkarmaya korktuklarını aktardı. Kendi çocuklarının elleri ve ayaklarında fare pislikleri nedeniyle hastalık oluşmaya başladığını söyleyen Sırtmaç, konu hakkında endişelerini şu sözlerle anlattı:

“Fare sorunumuz çok var. Günlük hayatımızı etkiliyor. Dericiden tüm kokular geliyor. Çocuklarımızı dışarı çıkartamıyoruz. Burası pislik yuvası. Evimize kadar girdiler. Fareler pisliyorlar, etrafı kemiriyorlar. Her yerden çıkıyorlar. Farelerden dolayı 5-6 gündür evde değiliz. Küçük çocuklarımız da etkileniyor. Sosyal hayatımız etkilendi. Biri bir buçuk, diğeri beş yaşında iki çocuğum var. Elleri ve ayaklarında problem oluşmaya başladı. Çünkü evimizin iki katında da geziyorlar. Geçen gün acile gitmek zorunda kaldık. Bu sorudan çok endişeliyiz. Artık bir çözüm bulunmasını istiyoruz. Bu apartmana geldiğimizden beri birçok kez şikâyette bulunduk. Sıcaktan koku yayılıyor, evimizi sürekli koku basıyor. Deriler toplanıyor, burada kanlı sular oluyor. Hatta kalan derileri de karşı tarafa atıyorlar. Şu anda bile koku çıkıyor. Rüzgâr oldukça kokular evimize geliyor. Yazın kokudan dolayı evimizi bile havalandıramıyoruz. Şehrin kenarında da oturmuyoruz, daha güzel yaşamak için aldık burayı. Gerçekten çözüm istiyoruz. Gerekirse bu işletmeyi şehrin kenarına alsınlar.”