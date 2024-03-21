İşte 21 Mart Perşembe günü Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 32,38 TL'den başlayan Dolar 32,18 TL'den,

35,15 TL'den başlayan Euro 35,21 TL'den,

41,15 TL'den başlayan Sterlin 41,21 TL'den,

21,38 TL'den başlayan Japon Yeni ise 21,38 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta Dolar 32,38 TL'den, Euro 35,15 TL'den, Sterlin 41,15 TL'den, Japon Yeni ise 21,38 TL'den işlem görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Güne 2 bin 153 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 208 Dolar'dan,

2 bin 244 TL'den başlayan Gram altın 2 bin 289 TL'den,

4 bin 48 TL'den başlayan Çeyrek altın 4 bin 130 TL'den,

16 bin 633 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 16 bin 990 TL'den,

25,89 TL'den başlayan Gümüş ise 26,41 TL'den fiyatlanıyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 2 bin 153 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 244 TL'den, Çeyrek altın 4 bin 48 TL'den, Cumhuriyet altını 16 bin 633 TL'den, Gümüş ise 25,89 TL'den fiyatlanmıştı.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Yeni yıla yükselişle başlayan ve son 15 günde rekor üstüne rekor kıran kripto para piyasalarında geçen hafta ABD'den gelen veriler sonrasında başlayan sert düşüş de devam ediyor.

Güne 60 bin 717 Dolar'dan başlayan Bitcoin 66 bin 975 Dolar'dan,

3 bin 315 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 3 bin 544 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 86,06 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 85,58 Dolar'dan işlem görüyor.