2023 yılında Tunç Günbey ve Mert Tuna Yılmaz tarafından kurulan Cypien AI platformu, markaların web sitelerini ziyaretçinin profiline göre anlık olarak dönüştürebilmek için geliştirildi.

Her ziyaretçinin niyetini, bağlamını ve etkileşim biçimini algılayan bu platform, ürün metinlerini, görselleri, içerik akışını ve sayfa yapısını buna göre değiştirip şekillendiriyor.

Bu dönüşümü herhangi bir prompt gereksinimi olmadan tamamen otomatik bir yapı ile gerçekleştiren Cypien AI, statik web sayfalarını yaşayan, adapte olan ve dönüşen bir Generative Commerce katmanı haline getiriyor.

Mesajın tonunu, hikaye kurgusunu ve içerik yoğunluğunu sayfa mimarisine göre değerlendiren Cypien AI, hiper kişiselleştirilmiş bir deneyim yaratmayı hedefliyor.

Cypien AI sayesinde markaların web siteleri ziyaretçileriyle daha güçlü bir bağ kurarken, mevcut trafikten daha yüksek etkileşim ve daha üst düzey bir gelişim sağlanabiliyor.

Cypien AI için yapılan 300 bin dolarlık yatırım, yurt dışı pazarlara açılım sürecinin hızlandırılması, pazarlama ve go-to-market faaliyetlerinin ölçeklenmesiyle yeni analiz ve deneyim modüllerinin geliştirilmesinde kullanılacak.