Geleneksel Mercedes – Benz Türk yeni yıl basın buluşmasında basın mensupları hizmetlerinden dolayı onur ödülüyle taltif edildi. Meslek hayatında 15 yılı tamamlayan Ekovitrin’den Harun Reşit Tığlı da onur ödülüne lâyık görüldü. Otomotiv ve lojistik sektörü gazeteciliğinin tanınmış isimlerinden Tığla’ya verilen plakette, “15 yıldır sektörde sürdürdüğünüz özverili çalışmalarınız ve sektöre sunduğunuz değerli katkılarınız için teşekkür ederiz” ifadesi kullanıldı.

Harun Reşit Tığlı aldığı ödül ile ilgili, “Mercedes-Benz Türk'ten sektördeki 15’inci hizmet yılım için aldığım plaket beni çok mutlu etti. Hizmette her yıl daha verimli olmaya çalışıyoruz. Yeni yılda da aynı şevk ile çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.