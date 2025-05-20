Ev Hanımlarına Prim Desteği ve Yıpranma Payı

Şu an isteğe bağlı sigorta kapsamında emekli olmak isteyen ev hanımları her ay 8 bin 321 TL prim ödemek zorunda kalıyor. Ancak yeni düzenlemeyle bu yük önemli ölçüde hafifletilecek. Devletin sağlayacağı yaklaşık 2 bin 773 TL’lik destekle, ev hanımlarının aylık prim ödemesi 5 bin 547 TL’ye düşecek. Bu sayede daha fazla kadının sosyal güvenlik şemsiyesi altına girmesi ve emekli olabilmesi hedefleniyor.

Karakaş, “Ev hanımları 4 bin 320 gün prim ödemesi yaparlarsa, her yıl için 90 gün yıpranma hakkı tanınması halinde toplamda bin 80 gün ilave prim hakkı kazanabilecekler” dedi. Bu düzenleme ile prim gün sayısının artması ve yaş haddinden yaklaşık 3 yıl erken emeklilik imkânı doğması bekleniyor.

3600 Ek Gösterge ve Taşerona Kadro Beklentisi

İsa Karakaş, yaklaşık 480 bin memuru ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesinin de ekonomik istikrar sağlandıkça gündeme alınacağını ifade etti. Karakaş, “Bu vaat mutlaka yerine getirilecektir” derken, taşeron işçilere kadro verilmesiyle ilgili çalışmaların ise 2027 yılının başlarında hayata geçmesini beklediklerini kaydetti.

Diyarbakır Yatırım Üssü Olabilir

"Terörsüz Türkiye" vizyonunun doğu illerinde yeni bir ekonomik canlılık yaratacağını savunan Karakaş, özellikle Diyarbakır’ın istihdam açısından cazibe merkezi olacağını belirtti. Bölgede uzun yıllardır terör nedeniyle gerçekleştirilemeyen yatırımların artık hayata geçmesinin önünün açıldığını vurguladı.

Emeklilere Temmuz’da Yüzde 16,5 - 18 Zam Beklentisi

Karakaş, temmuz ayında yapılacak emekli zamlarına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. SSK, Bağ-Kur ve diğer emekliler için yüzde 16,5 ila yüzde 18 arasında bir artış beklenirken, memur ve memur emeklileri için toplu sözleşme etkisiyle bu oranın yüzde 15,5 ila 17,5 seviyelerinde olabileceğini söyledi.