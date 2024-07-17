TİGEM Anadolu Tarım İşletmesi tarafından yetiştirilen taylar, açık artırma usulüyle yapılan ihalede satışa sunuldu. Taylardan 55'i 50 bin lira ile 3 milyon 500 bin lira arasında değişen fiyatlardan alıcı buldu.



İhalenin en pahalısı, Hasan Altunbaş tarafından daire fiyatına, 3 milyon 500 bin liraya alınan "Uzunköprü" adlı 2 yaşındaki erkek tay oldu. "Uzunköprü"yü, Memduh Ateş'in 1 milyon 600 bin liraya satın aldığı "Gürgökbey" isimli 2 yaşındaki erkek Arap tayı ve Ali Kaya'nın 1 milyon 550 bin liraya satın aldığı “Nevşehir Beyi” isimli 2 yaşındaki erkek Arap tayı izledi. TİGEM, 55 tayın satışından toplam 25 milyon 780 bin lira gelir elde ettiği bildirildi.