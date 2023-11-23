EURO 2024'te bulunacak son 3 takımın belirleneceği play-off etabının eşleşmeleri belirlendi. İsviçre'nin Nyon şehrindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapılan kura çekiminde yarı final eşleşmeleri şu şekilde oluştu:

A Yolu: Polonya-Estonya / Galler-Finlandiya

B Yolu: İsrail-İzlanda / Bosna Hersek-Ukrayna

C Yolu: Gürcistan-Lüksemburg / Yunanistan-Kazakistan

Tek maç sistemiyle 21 Mart 2024'te yapılacak yarı finalde rakiplerine üstünlük sağlayacak takımlar, 26 Mart'taki finalde karşı karşıya gelecek. A, B ve C yollarında oynanacak finalleri kazanacak ekipler şampiyonaya katılma hakkı elde edecek.