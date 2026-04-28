Seçim kararının ardından ilk başkan adayı da gecikmeden ortaya çıktı. Daha önce Ali Koç döneminde Fenerbahçe Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulunan Barış Göktürk, başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'na konuşan Barış Göktürk, kulübün içinde bulunduğu duruma dikkat çekerek, “Fenerbahçe’yi bu zorlu süreçten çıkarmak için güçlü bir kadroyla, maddi ve manevi tüm sorumlulukları üstlenmeye hazırız” ifadelerini kullandı.

Göktürk, yalnızca geçmişteki yöneticilik deneyimiyle değil, aynı zamanda Fenerbahçe Kalkınma Platformu’ndaki aktif rolüyle de biliniyor. Adaylık açıklaması, seçim sürecinin rekabetçi geçeceğine dair ilk sinyal olarak yorumlandı.

Öte yandan kulüpte saha içi yapılanmada da önemli değişiklikler yaşandı. Süper Lig’de Galatasaray karşısında alınan 3-0’lık mağlubiyetin ardından zirve yarışından kopan Fenerbahçe’de teknik direktör Domenico Tedesco ile yollar ayrıldı. Aynı şekilde sportif direktör Devin Özek ve futbol koordinatörü Berke Çelebi ile de vedalaşıldı.

Yönetim tarafından yapılan açıklamada, teknik heyet değişikliğinin ardından sezonun kalan bölümünde takımın başında yardımcı antrenör Zeki Murat Göle’nin yer alacağı belirtildi.

Hem yönetim hem de teknik kadroda yaşanan bu köklü değişimler, Fenerbahçe’de yeni bir dönemin habercisi olarak görülüyor. Seçim sürecinde başka adayların çıkıp çıkmayacağı ve camianın nasıl bir yol haritası çizeceği ise merak konusu.