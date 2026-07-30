Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Mevcut uluslararası gücün geri çekilmesinden sonra bölgede güvenliğin desteklenmesi ve Lübnan'ın egemenliğinin temini için başlatılacak tüm girişimlerde Türkiye olarak yer almak istiyoruz. Tabii güvenlik bağlamında Lübnan Silahlı Kuvvetleri'ne desteğimiz de sürecek' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile görüştü. Liderler görüşme sonrası ortak basın düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulundu.

'İşbirliği ortamından en fazla faydayı görecek ülkelerin başında Lübnan yer alıyor'

Lübnan'ın güneyinde süren İsrail işgalini ve bölgesel gelişmeleri ele aldıklarını belirten Erdoğan, 'Güçlü bağlara sahip olduğumuz dost ve kardeş Lübnan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne kuvvetli desteğimizi sürdürüyoruz. Malumunuz Lübnan uzun yıllardır bölgedeki bazı güçlerin rekabet ve çatışma alanı olarak en büyük zararı gören kardeş bir ülke. Bu minvalde bizim Orta Doğu'da en başından beri hedeflediğimiz istikrar, barış ve işbirliği ortamından en fazla faydayı görecek ülkelerin başında Lübnan yer alıyor' açıklamasında bulundu.

'Lübnan'ın kurumsal kapasitesinin arttırılması için desteklerimizi sürdüreceğiz'

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ın son dönemdeki diplomatik girişimlerini yakından takip ettiklerini kaydeden Erdoğan, Türkiye olarak bu girişimlerinde kendisine ne tür katkılarda bulunabileceklerini ikili görüşmede değerlendirdiklerini ifade etti. Erdoğan, 'İkili ilişkilerimizin muhtelif alanlarda daha da geliştirilmesi imkanlarını ele aldık. Bu noktada Lübnan'ın kurumsal kapasitesinin arttırılması için desteklerimizi sürdüreceğiz. Lübnan'a yönelik insani ve teknik yardımlarımıza devam edeceğiz. Ayrıca Lübnan ile Suriye arasında gelişen diyaloğun artarak sürmesinin her iki ülke için faydalı olduğuna inanıyoruz. Zor bir geçmişe sahip iki ülke ilişkilerinin güçlenmesi için gereken katkıyı vermeye hazırız' ifadelerini kullandı.

'Güvenlik bağlamında Lübnan Silahlı Kuvvetleri'ne desteğimiz de sürecek'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan'ın güneyinde konuşlu Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü UNIFIL'in görev süresinin yakında tamamlanmasının önemine değinerek 'Mevcut uluslararası gücün geri çekilmesinden sonra bölgede güvenliğin desteklenmesi ve Lübnan'ın egemenliğinin temini için başlatılacak tüm girişimlerde Türkiye olarak yer almak istiyoruz. Tabii güvenlik bağlamında Lübnan Silahlı Kuvvetleri'ne desteğimiz de sürecek' diye konuştu.

'Güney Lübnan'ın yeniden inşası bağlamında ülkemizin elinden gelen desteği sağlamaya hazır'

Erdoğan, İsrail'in 2 Mart 2026'da Lübnan'a yönelik başlattığı saldırılardan bu yana 4 bin 300'den fazla Lübnanlının hayatını kaybettiğini, 2 binden fazla kişinin yaralandığını ve yaklaşık 1 milyon kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını hatırlatarak Lübnan halkına başsağlığı diledi. Türkiye'nin ilk günden beri saldırılara en güçlü tepkiyi gösteren ülkelerden biri olduğunun altını çizen Erdoğan, 'İsrail'in işlediği insanlık suçlarını yine bu süreçte gündemde tuttuk. Bu saldırı ve işgalin sona erdirilmesi için başlatılan diplomatik girişimleri yakından takip ediyoruz. İsrail saldırılarından yoğun şekilde etkilenen Güney Lübnan'ın yeniden inşası bağlamında ülkemizin elinden gelen desteği sağlamaya hazır olduğunu ifade etmek istiyorum' dedi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ise Türkiye'yi ziyaret etmekten memnuniyet duyduğunu belirterek, iki ülke arasında köklü ilişkilere sahip olduklarını söyledi. Avn, her iki ülke halkının yararına ve bölgenin istikrarına katkı sağlayacak şekilde iş birliğini daha da güçlendirme konusunda ortak irade bulunduğunu ifade etti.

'Kimsenin Lübnan'ın egemenliğine müdahale etmesine izin vermeyiz'

Avn, İsrail ile yaşanan savaş nedeniyle halklarının büyük kayıplar verdiğini belirterek, çok sayıda ailenin evlerinden edildiğini ve ülkenin büyük ölçüde tahrip olduğunu dile getirdi. İsrail'in tüm bu saldırılarına rağmen Lübnan halkının boyun eğmediğini kaydeden Avn, sözlerine şu şekilde devam etti:

'Ülkemizin egemenliğini korumak, vatanımızı yeniden imar etmek ve halkımıza istikrarlı bir gelecek sunmak için çalışıyoruz. Bu hedefleri gerçekleştirmek için mücadelemizi sürdürüyoruz. İsrail'in Lübnan topraklarından tamamen çekilmesini, yerlerinden edilen vatandaşlarımızın yeniden evlerine dönmesini, yeniden imar sürecinin hızlandırılmasını ve ekonomimizin yeniden canlandırılmasını hedefliyoruz. Meşru devlet güçlerinin ülke genelinde yeniden otoriteyi tesis etmesi için çalışıyoruz. Topraklarımızın her karışında devletin hâkimiyetini sağlamak, tek devlet, tek ordu ve tek otorite anlayışıyla hareket etmek en temel hedefimizdir. Bunu ulusal onurumuzdan hiçbir şekilde taviz vermeden gerçekleştirmeye kararlıyız. Kardeş ya da dost ülke fark etmeksizin, hiç kimsenin Lübnan'ın egemenliğine müdahale etmesine izin vermeyiz.'

'İç barış ancak güçlü bir devlet, güçlü kurumlar, güçlü bir ekonomi, adalet ve bağımsızlıkla sağlanabilir'

Avn, Lübnan ile Türkiye arasında köklü ilişkiler bulunduğunun altını çizerek, 'Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Yurtta barış, cihanda barış' sözü aradan geçen yaklaşık yüz yıla rağmen önemini kaybetmemiş, aksine bugün çok daha büyük anlam kazanmıştır. İç barış ancak güçlü bir devlet, güçlü kurumlar, güçlü bir ekonomi, adalet ve bağımsızlıkla sağlanabilir. Dünyada ve bölgemizde barış ise ancak ülkelerin egemenliğine saygı gösterilmesi, halkların kendi geleceklerini özgür iradeleriyle belirleyebilmesi ve doğal kaynaklarını kendi çıkarları doğrultusunda kullanabilmesiyle mümkündür. Ülkeler arasındaki ilişkiler de karşılıklı yarar ve ortak çıkar temelinde geliştirilmelidir' dedi.

'Türkiye ile Lübnan arasındaki ilişkiler daha da ileriye taşınmayı hak ediyor'

Son 70 yıl içinde Türkiye'yi ziyaret eden üçüncü Lübnan Cumhurbaşkanı olmaktan memnuniyet duyduğunu söyleyen Avn, 'Bu ziyaretin iki ülke ilişkileri açısından son derece önemli olduğuna inanıyorum. Türkiye ile Lübnan arasındaki ilişkiler daha da ileriye taşınmayı hak ediyor. Ziyaretimin, bölgemizin geleceğinin yeniden şekillendiği kritik bir dönemde gerçekleşmesi de ayrıca önem taşıyor. Türkiye ile Lübnan arasındaki kardeşlik büyük önem taşımaktadır. Önümüzdeki dönemde bölgemizin geleceğinin inşasında iki ülkenin önemli bir rol üstleneceğine inanıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan da vizyonu ve kararlı iradesiyle bu ilişkilerin yeni bir iş birliği düzeyine taşınmasını desteklemektedir. Bugün söz konusu olan yalnızca Lübnan'ın istikrarı değil, tüm bölgenin istikrarıdır. Bu ziyaretimin Türkiye ile Lübnan ilişkilerinde yeni bir dönemin başlangıcı olacağına inanıyorum. Karşılıklı güvene dayalı ortaklığımızın ve iş birliğimizin daha da güçleneceğine inanıyorum' ifadelerini kullandı.

Avn, Türkiye Cumhuriyeti'ne, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türk halkına, Lübnan'ın en zor dönemlerinde verdikleri destek dolayısıyla teşekkür etti. Beyrut Limanı'ndaki patlamanın ardından Türkiye'nin sağladığı yardımların unutulmayacağını belirten Avn, Lübnan ordusuna verilen destek ile UNIFIL bünyesinde Türkiye'nin üstlendiği rolü de takdir ettiklerini dile getirdi.