Washington’dan Florida’ya giderken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, İran ile yapılan temasların yapıcı bir zeminde ilerlediğini ifade etti. Görüşmelerin detaylarının henüz netleşmediğini belirten Trump, “Oldukça iyi görüşmeler gerçekleştirdik. Bu seferki anlaşma, öncekilerden farklı olacak” diye konuştu.

ABD Başkanı, İran’a yönelik askeri seçeneğin hâlâ masada olduğuna da dikkat çekerek, bölgeye doğru ilerleyen büyük bir ABD donanmasının yolda olduğunu söyledi. Trump, “O bölgeye doğru ilerleyen büyük bir filomuz var. Çok yakında orada olacak. Sürecin nasıl sonuçlanacağını hep birlikte göreceğiz” ifadelerini kullandı.

“Gelecek hafta yeniden bir araya geleceğiz”

Trump, İran ile yürütülen müzakerelerin zamanlamasına ilişkin bir soruya ise aceleci olmadıkları yanıtını verdi. Daha önce Venezuela örneğini hatırlatan Trump, “Zamanımız var. İran’la çok iyi görüşmeler yürütüyoruz. Gelecek haftanın başında tekrar bir araya geleceğiz” dedi.

İran tarafının üst düzey bir temsilciyle yapılan toplantının olumlu geçtiğini belirten Trump, “Bir ya da bir buçuk yıl öncesine kıyasla İran anlaşmaya çok daha istekli” değerlendirmesinde bulundu.

“Nükleer silah kesinlikle kabul edilemez”

Sadece nükleer konuyu kapsayan bir anlaşmanın yeterli olup olmayacağı sorusuna da yanıt veren Trump, “Evet, bu kabul edilebilir. Ancak çok net bir şartımız var: Nükleer silah yok” dedi.

Obama paylaşımıyla ilgili eleştirilere yanıt

Trump, Truth Social hesabında eski ABD Başkanı Barack Obama ve eşini maymun olarak tasvir eden bir videonun paylaşılmasıyla ilgili eleştiriler hakkında da konuştu. Söz konusu gönderinin tamamını izlemediğini savunan Trump, paylaşımın bir personel tarafından kontrol edilmeden yayımlandığını ve fark edilir edilmez kaldırıldığını söyledi.

Demokratlardan özür dilemeyeceğini belirten Trump, “Hata yapmadım. Binlerce içeriğe bakıyorum. Bunun sadece başına baktım. Son kısmında rahatsız edici bir bölüm olduğunu bilmiyordum” ifadelerini kullandı.