İspanya İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kimliği henüz belirlenemeyen silahlı bir kişinin Portnov’a ateş açtığı bildirildi. Saldırı sırasında çocuklarını okula bırakmakta olan Portnov’un vücuduna en az üç kurşun isabet ettiği ve sağlık ekiplerinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlediği aktarıldı. Polis kaynakları, Portnov’un araca bindiği sırada sırtından ve başından vurulduğunu, saldırganın ise yakınlardaki ormanlık alana kaçarak izini kaybettirdiğini açıkladı.

Yanukoviç Döneminde Etkin Bir Figürdü

Avukat olan Andriy Portnov, 2014 yılında aylar süren Batı yanlısı protestoların ardından görevini bırakan Rusya yanlısı Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç’in en yakın isimlerinden biri olarak biliniyordu. Hem milletvekili hem de devlet başkanı yardımcısı olarak görev yapan Portnov, Yanukoviç’le birlikte aynı yıl Ukrayna’dan ayrılmıştı.

2019’da Vladimir Zelenskiy’nin Ukrayna Devlet Başkanı seçilmesiyle ülkesine geri dönen Portnov, bir süre sonra yeniden Ukrayna’dan ayrıldı. 2021 yılında ise ABD Hazine Bakanlığı tarafından yolsuzluk faaliyetlerine karışmak ve yargı reformlarını baltalamakla suçlanarak yaptırım listesine alınmıştı.

Saldırıya ilişkin soruşturma İspanyol yetkililer tarafından çok yönlü olarak sürdürülüyor. Saldırının arkasında siyasi bir motivasyon olup olmadığı ise henüz netlik kazanmadı.