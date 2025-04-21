Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Kadın Çalışma Grubu ve Türkiye Nakliyeciler Derneği (TND) tarafından başlatılan “Eski Brandalar Çocuklar İçin Okul Çantasına Dönüşüyor” sosyal sorumluluk projesi kapsamında The JUNK Design’in desteği ile üretilen ilk çantalar teslim edilmeye başlandı. İçinde özel olarak hazırlanmış kırtasiye malzemelerinin bulunduğu 200 çanta UND Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aras ve TND Başkanı Hakkı Başman tarafından 18 Nisan'da Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde yapılan törenle Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş'a teslim edildi.

Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş ev sahipliğinde yapılan törene UND Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aras, TND Başkanı Hakkı Başman, UND Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları; Muhittin Ocak, Rıdvan Arıç, Kerem İmrak, Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Muazzez Araç, UND İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Evren Bingöl, UND Kadın Çalışma Grubu Başkanı Elif Nuhoğlu, UND Kadın Çalışma Grubu üyeleri; Şadiye Nuhoğlu, Dr. Sabire Yazıcı, Ayça Türkcan, Gülvade Akdemir, UND Kadın Çalışma Grubu Sorumlusu Seda Gültekin çantaların üretim desteğini sağlayan The JUNK Design firması kurucusu Tarık Rasim Nomer ve Özgür Kudubeş katıldı.

Durmuş: Bu proje çocukların yüreğine dokunuyor

Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, projenin hayata geçmesindeki emeklerinden dolayı, UND Başkanı Şerafettin Aras’a, TND Başkanı Hakkı Başman’a, UND Genel Koordinatörü Nejla Albayrak ve UND Kadın Çalışma Grubu Başkanı Elif Nuhoğlu’na ve tüm emeği geçenlere teşekkür etti.

Projenin UND Kadın Çalışma Grubu tarafından hayata geçirilmesinin önemine değinen ve “Kadınların öncülüğünde yürütülen projeler çocukları ve eğitimi merkeze alıyor” diyen Durmuş, "Bir çocuğun yüreğine dokunursak, o çocuk dünyaya dokunur ve tarihin akışını değiştirebilir. Bu nedenle bu proje çok önemli" dedi. Ayrıca, projenin sıfır atık anlayışına da katkı sağladığını belirten Durmuş, kullanılmayan tır brandalarının ihtiyaç sahibi çocukların çantalarına dönüştürülmesinin ayrı bir değer kattığını ifade etti.

Durmuş, çantaları boş beklediklerini ancak içinde farklı okul ihtiyaçları için hazırlanmış eşyalarla gelmesinin güzel bir sürpriz olduğunu belirterek, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde olması da çok anlamlı oldu. Çocuklarımız için çok güzel bir hediye olacak” dedi.

Aras: Geleceğimiz olan çocuklarımıza ve çevreye dokunan bir proje

UND Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aras, Mersin’de The JUNK Design tarafından üretimi tamamlanan geri dönüşüm çantalarının ilk dağıtımının yine Mersin’de başladığını duyurdu. Aras, bu projeyi çocuklar ve çevre bilincini bir araya getiren önemli bir sosyal sorumluluk girişimi olarak değerlendirdi.

“Geri dönüşüm konusundaki çalışmalarımız devam edecek. Bunu çok önemli bir sosyal sorumluluk projesi olarak görüyoruz. Ülkemizin geleceği olan çocuklarımızla, yine ülkemizin geleceği için yapmamız gereken geri dönüşümü bir araya getiren bir proje olması nedeniyle çok değerli,” diyen Aras, çevre dostu projelerin süreceğini belirtti.

Başkan Aras, UND’nin eğitim faaliyetleri hakkında bilgiler verdikten sonra lise öğrencileri için AB destekli Erasmus programının üzerinde durdu. Aras, “Avrupa Birliği’nden Erasmus fonu alarak lise öğrencilerinin farklı Avrupa ülkelerinde sektör deneyimi kazanmalarını sağlıyoruz. Bu sayede öğrenciler, uluslararası taşımacılık sektörünü yerinde öğrenme fırsatı yakalıyor” dedi.

Başman: Proje ile ihtiyaç sahibi çocuklarla çanları buluşturuyoruz

TND Başkanı Hakkı Başman, Mersinli olması nedeniyle projenin kendisi için de ayrı bir anlamı olduğunu söyledi. Sektörde kurulan ilk dernek olduklarını aktaran Başman, “TND olarak 81 il çıkışlı nakliye hizmeti veriyoruz. Bizim bu projedeki amacımız çantaların ihtiyaç sahibi çocuklarımızla buluşturulması. Sizin sayenizde eminim bu çantalar gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşacak” dedi.

Nomer: Sosyal sorumluluk projelerine destek vermeye devam edeceğiz

The JUNK Design firma kurucusu Tarık Rasim Nomer, böyle bir sosyal sorumluluk projesinde iki değerli dernekle birlikte yer almaktan büyük mutluluk duyduğunu aktaran Nomer, eski brandaların ileri dönüşümüyle hem çevreye hem de çocuklarımıza katkı sağladık, bu tür projelere destek vermeye devam edeceğiz” dedi.