Aşkale güne kar ile uyandı

Erzurum’un Aşkale ilçesinde etkili olan sağanak yağış yerini kar yağışına bıraktı.

Erzurum’un Aşkale ilçesinde dün gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ilçe merkezini beyaza bürüdü. İlçedeki yüksek kesimlerde yağan kar yüksekliği yaklaşık 30 santimetreye ulaştı. Bu sene beklenen yağış olmayınca kar yağışına sevinen Aşkaleliler, bir taraftan da ekili alanlar için zirai dondan endişe ediyor.