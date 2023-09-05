Kent merkezine 14 kilometre mesafedeki mesire alanındaki ekşisu olarak adlandırılan doğal maden suyu, sofraların vazgeçilmezi haline geldi. Araçlarıyla gelen vatandaşlar, yanlarındaki bidon ve şişeleri maden suyuyla doldurup evlerine götürüyor.

Hazmı kolaylaştırması, mineral ve tuz kaybını kısa sürede gidermesi nedeniyle tercih edilen doğal maden suyu, çokça tüketiliyor.



Hafta sonu çevre illerden Erzincan’a gelip doğal maden suyundan almaya gelen vatandaşlar, suyun özellikle böbrekte oluşan taşlar veya kristaller için şifa olduğunu belirttiler.

Erzurum’dan hafta sonu gezisi için Erzincan’a ailecek geldiklerini ve yanlarında getirdikleri bidonlarla ekşisu götüreceklerini ifade eden Kenan Turgut, “Ekşisu’ya geldik. Erzincan’a her gelişimizde buraya uğrayıp ekşisu götürüyoruz. Biz bu suyun tadını çok sevdik, sağlık açısından da faydalı.” dedi.