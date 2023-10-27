SGK, belirlediği birtakım mesleklere erken emeklilik hakkı tanıyor. Uygulamaya göre bazı meslek gruplarında çalışanlar 46-50 yaş aralığında emekliye ayrılabiliyor. Yıpranma hakkı olarak bilinen uygulama, çalışanların erken emekli olmasına olanak tanıyor.
PRİM GÜN SAYISI ŞARTI VAR
Erken emekli olunabilen birçok meslek grubu bulunuyor. Ağır işlerde çalışanlar her yıl için emekliliklerine 60 ila 90 gün eklerken bazı meslekler ise 180 gün ekstra yıpranma hakkı kazanıyor. Bu tarz iş kollarında çalışan ve erken yaşta emekli olmak isteyenlerin prim gün sayısını doldurması gerekiyor.
ERKEN EMEKLİLİK HAKKI BULUNAN MESLEKLER
SGK yıpranma hakkı ile erken emekli olabilecek mesleklerin listesini güncelledi. Şu anda ise toplam 45 işkoluna erken emeklilik imkânı tanınmış durumda. Çimento sektöründe çalışandan tutun da cam ve madencilik alanında çalışanlara kadar birçok meslek bu listeye dahil.
Demir ve çelik fabrikalarında çalışanlar
Cıva üretimi işleri
Madencilik ve yeraltı işleri
Asit üretimi yapan fabrika ve atölyeler
Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli
Radyoaktif işler
Emniyet çalışanları
Askerler
Basın ve gazetecilik işleri
Ebe
İtfaiye ve yangın söndürme işleri
Ceza infaz kurumlarında çalışanlar
TBMM yasama organı üyeleri
Kurşun ve arsenik işleri
Su altında çalışmayı gerektiren işler
Hastabakıcı hemşireler
Diş doktoru
Eczacı
Cam fabrika ve atölyeleri çalışanları
Alüminyüm fabrikaları işçileri
Hemşire
Döküm fabrikaları çalışanları
Çimento fabrikaları personeli
İhtiyat pilotları
Kok fabrikaları çalışanları
Doktorlar
Toplum sağlığı teknisyeni
Termik santral işçileri