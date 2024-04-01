Ereğli'de 31 Mart mahalli idareler seçim sonuçları kesin olmayan rakamlara göre; Umut Akpınar Ereğli'de ipi göğüslerken, Hüseyin Oprukçu 2.nci Özkan Özgüven’de 3. Oldu.

Resmi olmayan sonuçlara göre; Ereğli’de toplam sandık sayısı 365, açılan sandık 365, toplam seçmen 111 bin 313, kullanılan oy 89 bin 317, geçerli oy 83 bin 230 olurken bu tabloya göre; CHP Umut Akpınar 35 bin 194 oy alırken, MHP Hüseyin Oprukçu 27 bin 756, Yeniden Refah Partisi Özkan Özgüven 11 bin 571, İyi Parti Ufuk Demirtaş 2 bin 703, Zafer Partisi Ömer Özdemir 1.301, Saadet Partisi Asım Durmuş 1.025, Bağımsız Zeki Dumlu 927, DEM Parti Erol Gül 663, Millet Partisi Hamdi Erdem 352, Hüda Par Yakup Akbay 323, DP Abdullah Akyüz 267, Deva Partisi Fatih Kıymet 234, BTP Sebahattin Aytaç 261, Memleket Partisi Mahmut Elihayrat 215, Bağımsız Hasan Şaban Sert 163, DSP İlker Mehmet Aydoğan 124, HKP Ebru Keçeci 101, TKP Cenk Samet Er 101 ve Diğerleri 10 olarak sonuçlandı.

Bu sonuçlara göre Ereğli’nin Yeni Belediye Başkanı Umut Akpınar oldu.

AKPINAR’IN KAZANMASIYLA CADDELERDE COŞKULU KUTLAMA

Umut Akpınar yapmış olduğu açıklamasında, "Bir coşkuyu birlikte yaşıyoruz. Akpınar, Kesin olmayan sonuçlara göre öndeyiz. Biz bugüne kadar meydanlarda ne söylediysek, AK Partili, MHP'li, BBP'li ve diğer tüm partili hemşerilerimize teşekkür ediyoruz ifadelerinde bulunan Akpınar, Bugün verdiğimiz rahatsızlık için özür diliyoruz. Artık ayrımız gayrımız olmayacak. Biz CHP'lileri değil, AK Partili, MHP'li ve diğer tüm partili hemşerilerimize teşekkür ediyorum dedi. Herkesle el ele kol kola olacağız. Verdiğiniz destekleriniz için herkese teşekkür ediyorum ifadelerinde bulundu.

Ereğli’de caddelere ve sokaklara akın eden vatandaşlar CHP parti ilçe teşkilatı önünde çok sayıda vatandaştan oluşan kalabalık, coşku dolu sevinç oluşturdu.

CHP EREĞLİ'DE ZAFERİNİ KUTLUYOR

Umut Akpınar, bundan sonra ayrımız gayrımız olmayacak, Ereğli’de bir bütün olarak hep birlikte kardeşçe yaşayacağız. Daha fazla birlikte ve beraber olacağız dedi. Konuşması sık sık sloganlarla kesilen Umut Akpınar, tüm Ereğli halkına desteklerinden dolayı teşekkür etti. Coşku dolu kalabalık, düzenlenen konvoylar eşliğinde sloganlarla zaferini kutlarken doyasıya eğlendiler.Bizlerde Umut Akpınar’ı kutluyor, kendisine hizmet yolunda başarılar diliyoruz.