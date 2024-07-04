Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın başkent Astana'da düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi'nin gerçekleştirileceği Bağımsızlık Sarayı'na geldi. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Erdoğan ve diğer ülke liderlerini karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan karşılama töreninin ardından liderlerle aile fotoğrafı çekimine katıldı. Erdoğan fotoğraf çekiminde Türkmenistan’ın eski Devlet Başkanı ve Halk Konseyi Başkanı Kurbankulu Berdimuhammedov ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yanında yer aldı.



Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in ev sahipliğinde, "ŞİÖ +" formatında Bağımsızlık Sarayı'nda düzenlenen zirve öncesinde liderler aile fotoğrafı için bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bağımsızlık Sarayı'na gelişinde Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev tarafından karşılandı.

Burada çekilen aile fotoğrafında, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, İran geçici Cumhurbaşkanı Muhammed Muhbir, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagin Khurelsukh, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Birleşik Arap Emirlikleri Yüksek Konseyi Üyesi ve Resulhayme Emiri Suud bin Sakar el-Kasimi, Türkmenistan Millî Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguli Berdimuhammedov ile Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres yer aldı.