İslam Devrimi’nin İran halkı için tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Hamaney, 11 Şubat’ın İran milletinin gücünü ve onurunu tüm dünyaya gösterdiği bir gün olduğunu belirtti. İran halkını “iradeli, kararlı ve değerlerine sahip çıkan” bir millet olarak tanımlayan Hamaney, bu duruşun ülkeyi yabancı müdahalelerden koruduğunu ifade etti.

Hamaney, dünyanın hiçbir ülkesinde bağımsızlık ve milli günlerde her yıl bu denli geniş katılımlı gösterilerin yapılmadığını savunarak, “İran halkı sokaklara çıkarak İslam Cumhuriyeti’ne ve milletin çıkarlarına göz dikenleri geri adım atmaya zorluyor” dedi.

“Yoğun katılım düşmanı umutsuzluğa sürükler”

İranlılara devrim yıl dönümü yürüyüşlerine güçlü katılım çağrısında bulunan Hamaney, bu durumun başta ABD ve İsrail olmak üzere İran karşıtı çevreleri umutsuzluğa düşüreceğini belirtti. Hamaney, “İradenizi ve kararlılığınızı göstererek düşmanı hayal kırıklığına uğratın. Yürüyüşe katılan ve İslam Cumhuriyeti’ne bağlılığını ortaya koyan insanların varlığı, düşmanın geri çekilmesine neden olacaktır” ifadelerini kullandı.

“Milli gücün kaynağı milletin iradesidir”

Askeri gücün tek başına yeterli olmadığını dile getiren Hamaney, “Milli güç, füze ve uçaklardan çok milletlerin iradesi ve direnişiyle ilgilidir. İran halkı bugüne kadar direncini ve iradesini defalarca göstermiştir” dedi.

Hamaney, düşmanın baskı ve tahakkümünün ancak halkın kararlılığıyla sona ereceğini savunarak, “Düşmanı umutsuzluğa düşürmek gerekir. Çünkü düşman umutsuzluğa düşmedikçe, bir millet baskı altında kalır” değerlendirmesinde bulundu.